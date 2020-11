El día en que Diego eliminó la pandemia de las portadas

Para entender lo que fue Maradona, independientemente de la opinión que cada uno pueda tener sobre su figura, hay que contextualizar lo que significó para nuestra época. Y una de las mejores maneras de dimensionar la importancia y la influencia de un ser humano, es observar como la prensa reacciona ante cada suceso que lo involucre.

Y lo que pasó es que se murió Diego, y en la portada de cada medio de prensa, de cualquier rincón del planeta, y en todos idiomas, se habla de eso.

La foto de "un gordito, petiso, nacido en una villa del partido bonaerense de Lanús", hoy es homenaje, no a un deportista, sino a un símbolo. Desde el "The New York Times" norteamericano, pasando por "El Mundo de España", o "The Guardian" en Gran Bretaña, todos despiden al astro argentino.