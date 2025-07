Entre la ley y el ring: la historia de Valentina Sotomayor

“Cuando digo lo que hago, a veces la gente se sorprende por mi forma de ser, por mi carácter, como que no se lo espera”, dice Valentina Sotomayor. La joven neuquina de 24 años trabaja como agente de la Policía del Neuquén y es kickboxer amateur. Su vida transcurre entre el Centro de Monitoreo Urbano de la policía provincial y el gimnasio La Legión.

El pasado fin de semana, en el torneo “Continúa La Batalla” organizado por la Federación Argentina de Boxeo, se subió nuevamente al ring y se quedó con el triunfo en la categoría de 62 kilos. Fue una pelea más para su carrera deportiva, pero también una afirmación de todo lo que viene construyendo con mucha disciplina.

Su vínculo con el kick boxing empezó hace seis años, más por necesidad emocional que por necesidad física. “Lo empecé por algo emocional, y la verdad es que el grupo me aceptó, me incluyó y me sentí cómoda en el lugar”, recuerda con afecto. Ese lugar que la recibió hoy es parte de su rutina, que combina el entrenamiento físico con el esfuerzo mental que requiere ser miembro de una fuerza de seguridad.

Desde hace ocho meses forma parte de la Policía del Neuquén. En ese lugar, el deporte también encontró lugar: “Desde el día uno que comencé en la institución, mis compañeros siempre me acompañaron y me apoyaron”. “Están pendientes a las transmisiones en vivo de las peleas, mandan mensajes y me ayudan con la alimentación”, expresa.

El respaldo también viene de casa. Su papá y su mamá a veces no se animan a verla pelear ya que “les da un poco de miedo”, pero la acompañan como pueden. Sus dos hermanas, en cambio, son incondicionales: van a las peleas, la alientan y la sostienen. “Están en todas”, dice, muy agradecida.

Valentina entrena todos los días una hora y media, pero cuando hay una pelea cercana a la fecha, intensifica los esfuerzos. Aumenta la intensidad y se suma el control del peso, una parte exigente del proceso: “De por sí llevo una alimentación saludable, pero por ahí es más exigente cuando se requiere llegar a un peso determinado”, explica. Habitualmente, compite en las categorías de 60 y 62 kilos.

Su calendario personal ya tiene agendadas nuevas peleas en Bahía Blanca, Necochea y Neuquén capital, donde en noviembre su gimnasio organizará una nueva Noche de Gloria. Ella estará ahí. Con guantes, vendas, concentración y la misma sonrisa de siempre.

Para Valentina, practicar cualquier deporte le da alegría y salud. La hace confiar en sí misma cada vez que entrena. “Tanto a las mujeres como a los hombres nos hace bien hacer deporte”, concluye.