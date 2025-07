Mirtha Legrand atacó a Fátima Flórez y la hizo pasar un mal momento: “Te reemplazaron tan rápido”

Mirtha Legrand recibió a Fátima Flórez en su programa durante el fin de semana, por lo que no pudo evitar mantener su estilo e ir al hueso sin filtro a la hora de preguntar. Esto generó un momento de tensión en el programa por el hecho de recordarle a la imitadora el romance con Javier Milei y lo rápido que quedó en el olvido.

Mientras se tocaban distintos temas en la mesa, Fátima Flórez dejó en claro que no se queja de lo que le tocó vivir junto a Javier Milei: “Todo lo que viví en mi vida lo viví de corazón. Lo volvería a hacer, es lo que siento. Yo me manejo con el corazón. No soy muy racional. Soy más emocional, entonces me manejo con el corazón y nunca uno tiene que arrepentirse de nada. Sí, la pasé bárbaro”.

Fue en ese momento que la Chiqui quiso hacer énfasis en la ruptura: “¿Te molestó que te reemplazara tan rápido?”. Completamente desorientada, la imitadora dijo: “¿Reemplazar?”. Sin moverse un centímetro, insistió la conductora: “Te reemplazaron tan rápido”. A lo que notablemente incómoda la otra intentó huir: “Voy a tomar un traguito de agua”.

“Te voy a decir algo...”, indicó para lo que se esperaba sea una respuesta picante. Pero ahí sí reculó MIrtha Legrand y no quiso seguir alimentando el mal momento que le estaba haciendo vivir, por lo que le pidió que coma para escapar. Pero Fátima Flórez respondió para bajarle la espuma al tema: “la vida continúa”. E insistió: “Cada uno sigue con su vida”.

Al ver que no quiso huir, se metió de lleno: “¿Es muy pasional el presidente?”. A lo que la capocómica respondió: “Yo creo que juntos éramos explosivos. Así que bien. Tengo muy buenos recuerdos. Yo siempre digo que si alguien pasó por mi vida, es por algo. Y seguramente es para enseñarle y para aprender algo”. Y repreguntó: “¿No le reprochas nada?”. Por lo que ella lo negó.

Y cerró hablando sobre cómo le pegó la separación de Javier Milei: “Yo creo que en una separación, si uno la está pasando bien, no vas a descorchar un champagne y vas a decir ‘qué lindo, qué bien que la estoy pasando después de que me separé’. Yo no soy la excepción. Yo estuve muy enganchada y vos lo sabés bien porque me conocés mirándome a los ojos. Se me nota mucho en la cara. Viví ese momento y la pasé muy bien. Después vino la separación y la transité como cualquier persona”.