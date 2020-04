Boca no quiere jugar más de noche: "Nos vamos a poner firmes"

El presidente del Club Atlético Boca Juniors informó que pedirán no volver a jugar de noche teniendo en cuenta el "esfuerzo" y "sacrificio" de sus socios. El horario de los partidos pasó a depender exclusivamente de las empresas que poseen los derechos para transmitir el campeonato local. En Boca, sin embargo, están decididos a ponerle un freno a esta situación.

Jorge Amor Ameal, sostuvo que: "Nos vamos a poner firmes, vamos a discutir todo y para todos. No se trata de dar el brazo a torcer, esto debe solucionarse mediante el diálogo. Boca es muy grande, y hay que respetarlo como tal. No pensamos en que nos digan que no". En esa misma línea, agregó que "hay que discutir horarios y un montón de otras cosas. Ya sé que nosotros somos el rating, pero bueno, también tenemos que defender a nuestros socios".

¡Felices 115 años, Boca Juniors querido!



Esta vez nos toca celebrarlo en casa pero con la misma pasión de siempre. Ya habrá tiempo de reencontrarnos y abrazarnos.



Muchas felicidades para toda la familia xeneize. pic.twitter.com/U77O732Vpf — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) April 3, 2020

De los 23 partidos del Xeneize en la Superliga, en 19 de esos encuentros jugó después de las 19.30, mientras que de local disputó sólo dos partidos de día, con Arsenal y contra Unión de Santa Fe, a las 17.30.