El Rugby puso nuevas reglas para combatir el coronavirus

El deporte mundial continúa ajustando las medidas para combatir el contagio de Covid-19 en los eventuales regresos de las actividades. La Word Rugby dispuso una serie de modificaciones en el reglamento para las distintas federaciones de cara a la reapertura de los torneos.

Las nuevas reglas apuntan a cuatro situaciones particulares: el scrum, el tackle, el ruck y el maul.

SCRUM:



- Eliminar el reinicio mediante scrum cuando no haya infracción (ej: derrumbe) y, en cambio, sancionar free kick.

- Los hookers deberán usar un 'pie de freno' para estabilizar el scrum.

- No se podrá pedir scrum tras la sanción de un penal o free kick.

- Se saldrá con un drop desde la línea de goal cuando un atacante sea sujetado en el in-goal rival o haga un knock on en esa zona.

TACKLE:



- Más severidad en la sanción de tackles altos, con la incorporación de la tarjeta naranja (15 minutos afuera salvo que el TMO considere que era para tarjeta roja).

- Eliminar el tackle asfixiante y recompensar al equipo defensivo.

RUCK:



- La duración del 'juegue' llamado por el árbitro pasa de 5 a 3 segundos.

- Si dura más tiempo, no se sancionará scrum, sino free kick para el equipo no infractor.

MAUL:



- Para controlar la cantidad de gente involucrada, nadie podrá sumarse a esta formación si no estaba allí desde el momento inicial. Incumplir esta norma se sancionará con free kick.

- Solo tendrá un movimiento hacia adelante. También será sancionado con free kick.