Scaloni: "Me gusta sentir el calor del público"

"Estoy de acuerdo con que se juegue en la Bombonera" era la frase que había expresado Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. En una entrevista en Fox Sports, aclaró "No es que quiero jugar solamente ahí o que es mi cancha favorita. Lo que digo es que estoy intentando imponer la filosofía de sentir el calor del público. A lo mejor la de Newell's, la de Central, la de Racing, la de Vélez también está cerca, ni que hablar la de Boca. Me gusta eso. Si me dan a elegir, prefiero eso".

Cuando le preguntaron sobre el Monumental de Nuñez, el ex mediocampista opinó "Jugamos en cancha de River en el anterior proceso, e históricamente jugamos ahí. No habría ningún problema. Me hacen una pregunta y es la respuesta que doy, me gusta sentir el calor del público"

Sobre el armado del equipo, expresó que cuenta con "una base de ocho o nueve jugadores" y está conforme porque además dispone de "dos o tres por puesto". En ese sentido, remarcó su preocupación por la inactividad del volante Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen de Alemania. "No lo tuvimos todo el tiempo que hubiésemos querido. Nos interesa que juegue cuanto antes porque el cambio es grande y con su juventud necesita jugar, marcar la diferencia entre fútbol sudamericano y europeo", apuntó Scaloni, quien observó que su compañero Lucas Alario, de poco rodaje, ya está "más acostumbrado".

Ante la posibilidad de que Lionel Messi y Lautaro Martínez jueguen juntos en Barcelona, dijo lo siguiente: "Cuanto más jugadores argentinos jueguen juntos, mejor. Nos conviene, pero no sé si será tan fácil que Lautaro se vaya de Inter a Barcelona. Es un jugador referencia para el club". Respecto al arquero, Scaloni calificó de "apresurado" confirmar al titular. Por último, anunció que sigue de cerca a Julio Buffarini: "Tiene una manera de jugar interesante. Es un todoterreno que no va a pasar inadvertido. Está en seguimiento", cerró.