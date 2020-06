Dele Alli, suspendido un partido por burlarse del coronavirus

El futbolista del Tottenham Hotspur, Dele Alli, fue suspendido por un partido. La causa es por burlarse del coronavirus en una publicación de Snapchat. A comienzos de febrero, publicó un video en el que aparecía burlándose del coronavirus y riéndose de una persona asiática en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Además del partido, la Federación de fútbol inglesa (FA) decidió sancionarlo con 50.000 libras de multa. Además, tendrá que asistir a un curso educativo.

Luego de que el video fuera difundido y tuviera una repercusión muy negativa, el volante pidió disculpas. "Quería pedir perdón por el video que subí ayer. No fue gracioso y me di cuenta de inmediato, y lo eliminé. Me defraudé a mí y al club. No quiero que tengan esa impresión mía porque no fue gracioso y me di cuenta. No es algo para bromear. Les envío todo mi amor, mis pensamientos y oraciones a todos en China", escribió, el jugador de 24 años. En ese momento, el coronavirus todavía no había alcanzado la magnitud que tomó finalmente.

El también internacional con Inglaterra se perderá de este modo el encuentro con el Manchester United el 19 de junio en lo que supondrá la vuelta al fútbol.

En un comunicado, la FA dijo "El jugador del Tottenham Hostpur negó que su publicación fuera en contra de las normas de la FA, al insultar, proferir improperios o desprestigiar el juego, constituyendo un incumplimiento agravado, definido en las reglas de la FA, ya que incluía una referencia, expresa o implícita a la raza, el color, el origen étnico o la nacionalidad".