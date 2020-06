Buena labor de Laprovíttola para la victoria del Real Madrid

Real Madrid, con los argentinos Nicolás Laprovíttola, Facundo Campazzo y Gabriel Deck, superó a Canarias por 91 a 73 en el debut del grupo B de la fase final de la Liga Endesa de básquetbol, en la que defiende el bicampeonato.

El ex Lanús aportó 11 puntos, ocho de ellos en el primer cuarto, mientras que Deck convirtió 4 (2/4 en tiros de cancha) y tomó igual cantidad de rebotes en 24 minutos en el rectángulo de juego. Por su lado, Campazzo saltó desde el banco de suplentes, con cuatro unidades (4-4 en libres y 0-2 en cancha) y dio dos asistencias en 11 minutos.

De esta manera, Real Madrid, que terminó segundo en la fase regular, volvió luego de tres meses de parate por el coronavirus con una victoria en su zona.

Previamente, Valencia se impuso por 90 a 74 sobre Andorra en la apertura del B.

Más tarde, el Zaragoza de Nicolás Brussino cayó 92-86 ante el Burgos. El argentino marcó 8 puntos en 35 minutos.

Mañana en el grupo A: Bilbao Basket vs. Club Joventut Badalona, a las 10.30; Unicaja vs. Barcelona (Leandro Bolmaro), a las 13.30; Kirolbet Baskonia (Luca Vildoza) vs. Iberostar Tenerife, a las 16.30.