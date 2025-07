Qué falta para que Juanfer Quintero retorne otra vez a River

Desde que se conocieron sus intenciones de retornar, la novela del retorno de Juan Fernando Quintero a River es una de las más "sintonizadas" de este mercado de pases. El colombiano ya no entrena más con América de Cali y su intención de retornar es clara, pero para concretar su vuelta el Millonario deberá poner dinero para destrabar su salida de los Diablos Rojos.

Luego de hacer pública su intención de volver a River, dando por cumplido el pacto con Diego Milito, presidente de Racing, de esperar para retornar a Núñez, el volante contó también que América le debe dinero hace seis meses y desde allí promovió que el Millonario lo busque, sabiendo también de su gran relación con Marcelo Gallardo. Desde los Diablos Rojos buscan alegar que el incumplimiento del contrato de Juanfer no fue de parte de ellos, sino del grupo inversor que acordó hacerse cargo de la parte más importante del salario del mediocampista. No obstante, no parece haber vuelta atrás en la decisión y sólo queda concretar los términos de su marcha.

¿Qué falta para la vuelta de Juanfer?

Casi resignado a dejarlo ir, el conjunto caleño exige una suma de alrededor de 2 millones de dólares para aceptar la salida de Quintero y, pese a que en Núñez primero aseguraron que solo lo recibirían libre, hubo un giro en la situación y River tendría sí o sí que desembolsar dinero para hacer realidad el retorno del apadrinado futbolístico de Gallardo. Mientras se espera por la resolución, Juanfer entrena por su cuenta con un preparador físico y en los próximos días viajaría a Argentina para avanzar con la negociación y firma de su contrato.