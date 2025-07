Brandon Rivero, el joven de Viedma que conquistó a Luck Ra en La Voz Argentina tras una caída inolvidable

La noche del 9 de julio en La Voz Argentina dejó una de las postales más memorables de la temporada: Brandon Rivero, un joven de 23 años oriundo de Viedma, se presentó en las audiciones a ciegas con su guitarra para interpretar “La gloria eres tú”, el clásico de Luis Miguel. Pero antes de que su voz pudiera cautivar al jurado, protagonizó un blooper inesperado: al ingresar al escenario, tropezó con un escalón y cayó estrepitosamente, generando una mezcla de risas, sorpresa y ternura entre el público. A pesar del golpe —que él mismo describió como “me hice pelota, encima me caí en cámara lenta”—, se levantó con una sonrisa y siguió adelante con su presentación, demostrando una resiliencia y espontaneidad que terminaron por conquistar a los coaches.

La caída, que fue captada por las cámaras y reproducida en pantalla gigante al final de su actuación, se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Incluso Lali Espósito y Juliana Gattas reconocieron que no vieron el accidente en vivo porque estaban de espaldas, pero notaron algo extraño por la reacción del público. “Te diste un terrible palo”, comentó Lali entre risas. Brandon, lejos de ocultar lo sucedido, lo relató con humor y bronca: “Qué pelotudo, cómo me caí”, dijo, provocando carcajadas en el estudio. El conductor Nicolás Occhiato también se sumó a la escena, destacando que el joven “cayó en dos tiempos”, mientras el jurado lo abrazaba y celebraba su valentía.

Más allá del blooper, lo que realmente marcó la noche fue la interpretación sensible y afinada de Brandon, quien acompañó su voz con la guitarra y logró que Luck Ra se diera vuelta en el último momento. “Me gusta mucho tu voz y decidí darte un voto de confianza más allá de todo. He notado algunas fallas, pero lo que también me hizo apretar el botón fue ver que tocabas la guitarra. Veo un lindo color de voz y siento que vamos a poder trabajar esas dos cosas juntos. Realmente me pone muy feliz”, expresó el coach cordobés. El resto del jurado también elogió su entrega y autenticidad, destacando que su actitud frente a la caída fue tan valiosa como su talento musical.

La siguiente instancia dentro del reality son las batallas

Durante su presentación, Brandon compartió una historia de vida marcada por la adversidad. Contó que creció en un hogar donde ambos padres son no videntes, y que atravesó situaciones de violencia familiar. “Mi papá era bastante agresivo, hubo situaciones difíciles. Pero mi mamá es lo más”, relató con emoción. Su madre, Natalia, también dio testimonio en el programa, recordando cómo desde pequeño su hijo mostraba una inclinación natural hacia la música. A los 15 años, Brandon encontró una guitarra en su casa y comenzó a sacar canciones por su cuenta. Su formación fue completamente autodidacta, y se consolidó gracias a su participación en una iglesia local, donde conoció a músicos que lo ayudaron a crecer artísticamente.

La participación de Brandon Rivero en La Voz Argentina no solo dejó una huella por su talento vocal, sino también por su actitud resiliente, su historia de lucha y su carisma espontáneo. En medio de una competencia exigente, logró destacarse por su autenticidad y por convertir un momento incómodo en una oportunidad para conectar con el público. “Estoy muy contento, Luck Ra gracias. Estoy muy enojado porque practiqué mucho tiempo y salió todo…”, dijo entre risas y emoción. Su ingreso al team Luck Ra marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical, con el respaldo de un coach que vio en él potencial y honestidad artística.