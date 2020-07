Se cancelaron los premios Pehúen

La cuarentena obligó a suspender varios eventos. El Premio Pehúen no es la excepción y debió cancelarse. Gustavo Millet, organizador de la ceremonia, dio su parecer en el programa “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera.

“Es complicado por la incertidumbre que hay. Todos van a entender que este año es complicado premiar. Nos han dicho que esperemos, pero ya a esta altura la estamos organizando todos los años. Esperar significa no tener tiempo después para organizar una fiesta como la de los Pehuén. Es lamentable” comentó.

Por el tema servicios, dijo “Estuve en contacto con la gente de gastronomía por tema costos y tema turnos. Cuando se empiece a habilitar, todos van a tomar mano de esos servicios. Pero no sólo tenemos la comida, hay temas tecnológicos y de sponsors. No olvidemos que el lugar donde se hace la entrega en estos momentos se usa como hospital de campaña, no sé si va a estar liberado para fin de año el DUAM, ojalá que sí, pero va a ser complicado”.

En su función de Presidente de la Federación Neuquina de Balonmano, opinó “Todas las disciplinas están en la misma situación. Tratamos de contener a los clubes desde el punto de vista de en qué podemos ayudarlos. Los chicos de handball piden a gritos volver a entrenar, así y todo no tengan que tener contacto con el otro. Es complejo”.