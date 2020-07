Otro tenista con coronavirus

El tenista estadounidense, Frances Tiafoe, número 81 del ranking internacional de ATP, informó hoy, a través de su cuenta personal de Twitter, que fue sometido a un test de coronavirus y los resultados fueron positivos.

El mensaje que publicó Tiafoe esta mañana no sólo anuncia que padece la tan temida enfermedad, sino que también confirma que por éste motivo se vio obligado a abandonar el torneo especial de exhibición, a desarrollarse en el Estado de Atlanta, el "All American Team Cup". “Desafortunadamente, obtuve un resultado positivo el viernes por la noche para Covid-19 y tengo que retirarme del evento especial de la All-American Team Cup en Atlanta este fin de semana. En los últimos dos meses, he estado entrenando en Florida y obtuve resultados negativos allí hace tan solo una semana. Tengo programada una segunda prueba a principios de la próxima semana, pero ya comencé el protocolo de cuarentena según lo aconsejado por el personal médico aquí en Atlanta. Si bien estoy muy emocionado de volver, la salud y la seguridad de todos siguen siendo una prioridad”, escribió el propio Frances Tiafoe .

Este el el sexto caso confirmado de COVID-19 entre los principales exponentes del tenis internacional, antes de él confirmaron haber sido infectados Thiago Seyboth Wild, Novak Djokovic, Borna Coric, Viktor Troicki y Grigor Dimitrov, tras el escándalo de la fiesta organizada por el serbio. Ahora, con este nuevo caso confirmado, seis tenistas más (John Isner, Sam Querrey, Taylor Fritz, Reilly Opelka, Tennys Sandgren, Steve Johnson), debieron someterse a los análisis correspondientes y aún se esperan los resultados.