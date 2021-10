Billi Godoy noqueó y quiere "volver a pelear con los campeones"

La dinastía Godoy sigue abriendo capítulos dentro del boxeo provincial. El fin de semana pasado en Las Coloradas Billi “niño” Godoy volvió al ring tras dos años y medio haciéndolo de la mejor manera; Ko en el tercer asalto sobre el Rosarino Jonathan Casafú que le permite pensar en volver a los primeros platos “quiero volver a pelear con los campeones” expresó.

Ante un muy buen marco de público, Billi hizo su vuelta ideal, una serie de goles al hígado lo mandó a Casafú a la lona tres veces en el tercero, ya en el segundo había indicios de que la pelea no iba a durar mucho ya que por la vía del golpe al cuerpo lo había derribado por primera vez. Antes de que llegue el cuarto no dio para más y el juez paró el combate.

“Tenía muchas ganas de volver, venía trabajando hace mucho tiempo, un año fortaleciendo el brazo y ponerme bien físicamente. Resalto mucho la tranquilidad que tuve en el momento del pesaje hasta la pelea, hoy me doy cuenta que tengo experiencia a la hora de trabajar la pelea, subir y escuchar el rincón. El tiempo que pasó no fue perdido, fue bueno, me encuentro en una madurez tremenda” dijo Billi que en se desempeña en categoría medianos.

"Estoy con ganas, Estamos trabajando para cosechar victorias, títulos para el boxeo neuquino. En Argentina me gustaría volver a pelear con los campeones e ir con algo fuerte afuera, siguiendo en la victoria vamos a poder conseguir abriendo puertas"Dijo Godoy a Grito Sagrado.

Con el triunfo en la vía rápida en categoría mediano, el oriundo de Centenario acumula 37 victorias, 18 por KO, 6 derrotas y 0 empates. “No había otra cosa en mi cabeza que la victoria. El primer objetivo es ahora volver al gimnasia aumentar la capacidad física, la fuerza y potenciarme para volver a una pelea grande a nivel internacional o buscar un título nacional.”

El boxeo de la zona continúa este fin de semana, en el Parque Central de Neuquén Se presentarán Tres peleas profesionales con Mauro Godoy, Gino Godoy Y Raúl Panguilef, Velada que arranca desde las 20hs con combates amateur preliminares.

