Sentada y pedido de mejoras en el club Sapere

El club Sapere de la capital neuquina no está pasando un buen momento y los diferentes integrantes de la institución dijeron basta. Semanas anteriores solicitaron reuniones sin respuestas y desde este miércoles realizan una sentada en la institución pidiendo soluciones a los problemas edilicios y su parte administrativa.

La iniciativa comenzó por parte de los referentes de primera división que de a poco fueron ganando el apoyo de los diferentes profesores de categorías formativas y coordinador. Tras varias reuniones fallidas y una primera sentada en septiembre, desde el grupo de jugadores, padres y vecinos del barrio decidieron llevar adelante una nueva medida de protesta.

Las condiciones edilicias no son las mejoras, tras el 2015 donde el club del este fue uno de los primeros beneficiados con el sintético, no se le hizo más nada segundo los allegados. En la actualidad cuenta con cantina vestuarios y baños en malas condiciones y sin elementos de trabajo, sumando a la ausencia directiva dentro de la institución.

En la tarde del miércoles, y viendo que no llegaban respuestas concretas, decidieron continuar con la medida de protesta. Enzo Barrales, junto a su hermano Matías y Ciro Clemente, capitanes y referentes del club son quienes llevaron adelante la movida: “Tomamos la decisión de hacer una sentada en el club, los padres y gente del barrio se fue enterando y convocando, cuando llegamos nos encontramos que las instalaciones estaban cerradas por refacciones, hace más de 10 años que están y nunca modificaron algo” Dijo Enzo.

“Hoy jueves repetimos, tomamos la principal medida de pedir la renuncia de la comisión directiva, hasta que no se vayan no vamos a seguir siendo partícipes de esto. Tuvimos diferentes inconvenientes las ultimas semanas, desde no tener profes a no tener encargados de viajes. Queremos un cambio en el club que amo y donde me crie, veo otras instituciones que mejoran y nosotros no”.