Scaloni confirmó la presencia de Messi frente a Brasil

Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa la presencia de Lionel Messi, quien jugó 15 minutos ante Uruguay, de cara al clásico entre la Selección Argentina y Brasil, este martes a las 20.30, en San Juan. De todas maneras, la frase del técnico fue algo engañosa, ya que no especificó si lo hará de titular o no. "Esperemos que se encuentre bien", aclaró.

Sobre el capitán argentino, Scaloni sostuvo que: “Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien”.

El entrenador del seleccionado tomó contacto con los periodistas en el gimnasio de futsal del predio de Ezeiza, aunque no confirmó el once inicial. Y es que todavía resta la última práctica, prevista para la tarde. El viaje de la delegación, en tanto, está previsto para las 19.

Además, contó que Paulo Dybala está con estudios para ver si ingresa en la convocatoria, con lo cual si no jugaría Messi, el DT tendría que buscar otro futbolista. Por último, dio a entender que Leandro Paredes es difícil que juegue desde el arranque debido a su inactividad y que Julián Álvarez está bien desde lo físico, más allá de sus estudios.

Con respecto a Brasil, Scaloni admitió que es “un rival de gran dificultad. Es el equipo brasileño más vertical de los últimos tiempos, no elaboran tanto. Recuperan la pelota rápido ante una pérdida o mala salida, no perdonan. Tenemos que tomar nuestros recaudos y saber dónde les podemos hacer daño. El marco es con una buena cancha y un estadio casi lleno. El último no se pudo ver, esperemos que este se pueda disfrutar”.

Por último, el entrenador demostró su felicidad por el la expectativa que se vive en San Juan: "Enormemente agradecido por lo de San Juan, que tomen los recaudos y que puedan disfrutar el partido. Nos llena de orgullo que todos quieran ver el partido. Ojalá pudieran ir muchos más hinchas, pero es lo que hay. Más adelante veremos si otra parte del país tiene la posibilidad. Estamos contentos de jugar en todos lados".

La probable formación de la Selección Argentina vs. Brasil

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.