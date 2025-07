Marley opinó sobre Nicolás Occhiato en La Voz Argentina y dejó frases filosas

A pocos días del lanzamiento de la nueva temporada de La Voz Argentina, Marley, histórico conductor de la competencia, rompió el silencio y opinó sobre el presente del programa y el rol de su reemplazante, Nicolás Occhiato.

El conductor de Por el Mundo fue consultado en una entrevista con Intrusos y no esquivó el tema, dejando algunas definiciones que rápidamente se viralizaron.

"Hay que esperar": la frase de Marley que generó repercusión

Con su estilo habitual, Marley remarcó que todavía es temprano para hacer un balance definitivo sobre la conducción de Occhiato. “El conductor solo está acompañando a las familias. Hay que esperar que llegue la parte de más show”, expresó. La declaración generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios manifestaron críticas y comparaciones entre ambos conductores.

Desde el estreno del reality, algunos espectadores señalaron que Occhiato “necesita más experiencia” y no faltaron los pedidos por el regreso de Marley, quien condujo en ediciones anteriores.

Consultado sobre la designación de Occhiato, Marley respondió con ironía: “Es gente que habrá tomado la decisión sabiendo que estaba listo para eso”.

Marley reconoció que le hubiera gustado seguir, pero marcó distancia

Aunque admitió que le hubiera gustado continuar al frente del ciclo, Marley aclaró: “Ya lo hice muchas veces”. Además, cuando le preguntaron si notaba similitudes entre su estilo y el de Occhiato, el conductor fue contundente: “Es que vi 10 minutos nada más… Miré un ratito”.

La Voz Argentina 2025: Marley sigue de cerca el programa

Pese a no estar en pantalla, Marley expresó su afecto por los miembros del jurado de esta edición, integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!. “La amo a Lali, a la Sole desde siempre… a Luck Ra no lo conozco pero me cae muy simpático y Los Miranda!...”, concluyó.