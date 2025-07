La lista de la preselección argentina para la AmeriCup 2025

Con el foco puesto en la preparación del Seleccionado mayor masculino de Argentina para la AmeriCup 2025 de agosto y el comienzo de los Clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, Pablo Prigioni, Head Coach del equipo nacional, confirmó la lista de 21 jugadores que serán parte de los entrenamientos. La nómina combina a los habituales referentes del equipo con el grupo de jóvenes que sumó minutos en amistosos y partidos oficiales en el último tiempo.



El equipo comenzará los entrenamientos en Madrid en la última semana de julio y los mismos se dividirán en dos etapas. Los primeros diez días incluirán prácticas y partidos amistosos con la lista completa, para luego enfocar desde comienzos de agosto la recta final con una lista más acotada de la cual surgirán los 12 nombres para afrontar la AmeriCup de Nicaragua (22 al 31 de agosto).



Argentina ya tiene confirmado un amistoso ante Italia (14 de agosto en Bolonia) y un cuadrangular en Panamá del 17 al 19, con partidos ante los locales, Brasil y Uruguay.

La lista de convocados para la selección argentina

En una charla con Prensa CAB, Prigioni detalló: “La preparación tendrá dos etapas. La primera será con un grupo más amplio, de unos 21 jugadores en principio, incluyendo a algunos referentes como Facu, Lapro, Gaby Deck (que está en recuperación), y otros. Esta fase durará unos diez u once días, con uno o dos amistosos. Luego habrá un pequeño receso, y a partir de ahí comenzará la segunda etapa, con un grupo más reducido y enfocado en la AmeriCup”.



“Cuando finalice la primera etapa y comience la fase final con el grupo más reducido, habrá amistosos todavía por confirmar en España. Luego enfrentaremos a Italia el 14 de agosto en Bolonia, un rival importante que también se prepara para sus competiciones. De ahí viajamos a Panamá, donde jugaremos con Panamá, Uruguay y Brasil. Después, directamente a Nicaragua para disputar la AmeriCup”, agregó.



Sobre la competencia que afrontará el equipo este año, vislumbró: “El formato de ventanas, y la posibilidad de que los jugadores de Euroliga no puedan estar en noviembre, nos obliga a acelerar la aclimatación de algunos jugadores con pocas participaciones en la selección. Por eso, planteamos la AmeriCup como una oportunidad para que vaya un equipo más joven, y al mismo tiempo dar descanso a jugadores como Facu Campazzo, que vienen con muchas competencias seguidas. Si los de Euroliga no pueden estar en noviembre, este grupo que juegue la AmeriCup será la base de esa primera ventana. Quizás se sumen veteranos que no están en Euroliga, como Brussino, Vaulet, Garino, Delía u otros”.



Por último, destacó la preparación que realizará el combinado nacional: “La Confederación está haciendo un esfuerzo grande para lograr esto, y hay que destacarlo: es una apuesta importante por este momento del equipo. Es una preparación muy completa, con muchos partidos que servirán para que todos tengan minutos, entrenen diferentes situaciones y lleguen en buena forma. Ganamos la última AmeriCup y vamos con la mentalidad de competir por el título”, concluyó.

Preselección argentina para la AmeriCup 2025



• Aaliya, Lee - Instituto de Córdoba, Argentina

• Bocca, Juan - Obradoiro, España

• Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

• Bressan, Gonzalo - Alicante, España

• Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

• Campazzo, Facundo - Real Madrid, España

• Caffaro, Francisco - Básquet Girona, España (Último club)

• Chapero, Tomás - Obras Basket, Argentina

• Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

• Deck, Gabriel - Real Madrid, España

• Fernández, Juan - Básquet Girona, España

• Garino, Patricio - Estudiantes, España

• Giovannetti, Lucas - Fibwi Palma, España

• Kropp, Tyler - Universidad de Northwestern, Estados Unidos

• Laprovittola, Nicolás - Barcelona, España

• Lugarini, Bautista - Instituto, Argentina

• Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

• Negrete, Alex - Instituto, Argentina

Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

• Vaulet, Juan Pablo - Palencia, España

• Vildoza, José - Boca Juniors, Argentina

Amistosos confirmados

• 14 de agosto vs Italia en Bologna.

• 17 al 19 de agosto – Cuadrangular amistoso en Panamá - Vs Panamá, Brasil y Uruguay.

Tyler Kropp, actualmente en la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. Nació en Ohio y juega por nuestro país



Rumbo a la Copa del Mundo 2027

La primera ventana dará inicio en el mes de noviembre. En la primera fase, Argentina integra el Grupo D junto a: Uruguay, Panamá y el 2º del Preclasificatorio de América del Sur a disputarse en agosto. El rival a definir, entonces, saldrá del certamen que disputarán Chile, Ecuador, Cuba y El Salvador.

Calendario - Primera Ronda

• 27/11 vs 2º del Preclasificatorio de América del Sur (V)

• 30/11 vs 2º del Preclasificatorio de América del Sur (L)

• 27/2 vs Uruguay (L)

• 2/3 vs Panamá (L)

• 2/7 vs Uruguay (V)

• 5/7 vs Panamá (V)