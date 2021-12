El durísimo descargo de un ex Boca contra los jugadores

Boca arrancó el miércoles sumido en el escándalo por la intoxicación que sufrieron el pasado lunes Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, quienes sorpresivamente fueron al banco de suplentes ante Newell's, y por estas horas es protagonista en la mayor parte de los medios de la Argentina. La situación tuvo la explosiva opinión de Cristian Traverso, ex-futbolista y campeón del mundo con el Xeneize.

Lejos de ponerse el casete, el ex-mediocampista, quien ganó siete títulos con Boca -entre ellos dos Copas Libertadores y una Intercontinental-, fue con los tapones de punta: acusó a algunos jugadores de no respetar al club y fue contundente con una frase que lanzó sobre el mediocampista colombiano: "A Cardona le chupa un huevo todo".

"Hay momentos para hacer cosas y hay momentos que no. Se cagan en Boca ustedes, muchachos. Se los dije hace un montón. Y se cagan en Boca también los que no toman las decisiones que tuvieron que tomar hace tiempo. Prefiero no necesitarlos, prefiero malvender a un jugador, prefiero dejarlo libre, prefiero no renovarle, prefiero que se vaya, a poner la institución en esta situación que está. Porque además vas arrastrando gente y ayer al pobre Battaglia lo ponen en un lugar donde tiene que dar la cara y decir algo. ¿Qué va a hacer el entrenador?", disparó Traverso.

Y añadió: "Si yo soy el entrenador, ‘¿ustedes hicieron esto? Entren a la cancha de entrada’. Les piden perdón a los compañeros y dentro de una semana vemos. Vemos no, ya tengo la decisión, pero hoy yo tengo que buscar un equilibrio porque me genera un problema a mí".

Por último el ex-futbolista y ahora panelista de un programa de televisión aseguró que los futbolistas protagonistas del conflicto no van a cambiar y señaló más responsables. "Yo entiendo que hay momentos y que la vida pasa una sola vez, pero Boca también pasa una sola vez y a más de uno de esos tres (por Cardona, Villa y Zambrano) les dieron oportunidades más de una vez. Entonces les pasa a los 20, a los 25, a los 28. No van a ser responsables nunca. Los problemas hay que cortarlos de raíz para que no sucedan estas cosas. Hoy tendríamos que hablar de otro tipo de cosas”.

Y para cerrar dijo: “¿Por qué lo ponen a Battaglia en una situación que no tiene que estar? Y son todos los responsables. No voy a decir más cosas porque me voy a calentar para la mierda", finalizó.

Luego del 0-0 ante Newell's, en La Bombonera, el entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa y explicó: "Los tres cambios fueron producto de un mal estar que tenían los tres, una intoxicación que tuvieron. Zambrano directamente no salió a hacer la entrada en calor, se quedó en el banco de suplentes, se sentía muy mal. Edwin (Cardona) y Villa hicieron un esfuerzo enorme, la verdad que los necesitamos. En el momento en el que los tocó estar, hicieron un gran esfuerzo para ayudar al equipo. La planilla del otro día es verdad incluía a ellos tres, pero hoy a la mañana nos encontramos con esta situación y tuvimos que repensar el partido de otra manera".

Además, echó por tierra los rumores que circularon esta tarde sobre una supuesta pelea entre Agustín Almendra y Cardona. "Eso es mentira, lo desmiento completamente. Nada que ver. Se instalan un montón de cosas, uno a veces tiene que escuchar cada cosa que si salimos a aclarar todo, no se puede vivir.