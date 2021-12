Del Potro intensifica su preparación en polvo de ladrillo

La ilusión está en marcha, Juan Martín Del Potro continúa con sus entrenamientos en polvo de ladrillo. No se da por vencido. Lesión tras lesión, operación tras operación, pero siempre buscando volver de la mejor manera. El tenista tandilense se tuvo que someter a una nueva intervención quirúrgica en marzo y, tras largos ocho meses volvió a hacer tenis.

En junio de 2019, en Queen's, venció a Denis Shapovalov en la primera ronda pero no pudo enfrentar a Feliciano López producto de una lesión en la rodilla derecha, que ya había sufrido meses antes en Shanghai. Delpo se resbaló y sufrió la fractura de la rótula. Aquel triunfo frente al canadiense fue su último partido oficial.

Luego de operarse en marzo, Del Potro publicó que sería "la definitiva" y apuntaba a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sin embargo, la recuperación fue más lenta de lo que él esperaba y no quiso arriesgar. Ahora, a sus 33 años, espera regresar en 2022 y, según sugirió en un evento del US Open, sería en la Argentina.

Aquellas palabras detonaron una bomba, tanto en las redes sociales como en las entrañas de los torneos de la Argentina: desde el Córdoba Open, uno de los dos ATP 250 que se juegan en el país junto con el Argentina Open, comenzaron el operativo para contar con Del Potro en la edición de 2022, cuya fecha está confirmada para febrero.

"No sé si me conviene volver en un torneo a cinco sets. Hay alternativas. Y en Argentina nunca jugué si no era por Copa Davis. Y allí hay un torneo a principios de año", declaró Juan Martín.