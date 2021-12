Escándalo en Central: besó a una compañera y la echaron

Escándalo en el fútbol femenino de Rosario Central. La futbolista Maira Sánchez reveló mediante sus redes sociales que la entrenadora del Canalla, Roxana Vallejos, le anunció que no continuará siendo parte del plantel profesional del club por haber besado a una compañera de equipo.

Maira comenzó a jugar en Central en el 2015, fue parte del plantel tricampeón de la Rosarina y jugó la Liga Casildense. En aquellos tiempos era delantera. Fue parte del equipo que disputó un partido preliminar en el estadio contra Estudiantes, un amistoso y cumplió el sueño de meter un gol en el Gigante de Arroyito con público en las tribunas. Si bien era extremo por derecha, cuando se “profesionalizó” el futbol la DT la paró de lateral por derecha.

Según expuso Sánchez en una carta abierta que emitió en su cuenta personal de Instagram el hecho sucedió el 9 de noviembre pasado y la entrenadora del club rosarino fue quien le comunicó la decisión porque se había dado un beso con otra futbolista dentro de las instalaciones del club. "El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel “profesional” por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. A dónde está la Secretaría de género? A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora cómo deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?", reza un extracto del comunicado de la futbolista.

No obstante, cabe destacar que desde el club rosarino afirman que la salida tanto de la jugadora en cuestión como de las demás futbolistas que abandonaron la entidad fue por razones exclusivamente deportivas. “Cuando se decidieron las desvinculaciones fueron todas por motivos deportivos”, afirmó Carla Facchiano, vocal y responsable política del fútbol femenino de Central. En tanto que desde la Secretaría de Género se confirmó que estaban al tanto del tema y que “estamos trabajando en eso”.

En ese sentido, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se expidió al respecto: “El INADI Santa Fe manifiesta su preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación, que fueran denunciados en nuestro Organismo por las jugadoras de fútbol de la primera división femenina del Club Atlético Rosario Central. Los hechos denunciados, habían sucedido durante el último año y fueron puestos en conocimiento de las autoridades del mencionado Club, como así también se solicitó la intervención de las áreas de genero de dicha institución. Según el relato de las jugadoras, ninguna de esas intervenciones tuvo algún efecto positivo. En ese sentido, La labor de las deportistas argentinas generalmente encuentra obstáculos puestos por dirigentes varones que en muchos casos no se muestran permeables a los avances de la igualdad de género, ya que siguen viendo el deporte como un ámbito exclusivamente masculino. En ese marco ideológico, no sorprende que los reclamos y demandas sean desestimados o contemplados a medias”.

Dos semana atrás, Rosario Central anunció de forma oficial la extensión del contrato de la entrenadora Roxana Vallejos hasta diciembre de 2022. Cabe destacar que el Canalla lo anunció mediante su cuenta de Twitter y el posteo recibió diversos comentarios en modo de críticas ya que desde ese entonces ya había rumores sobre supuestos mal tratos por parte de la entrenadora.

"Cuando el club me autorice para hablar voy a poder hacer todas las declaraciones que sean necesarias", fue la respuesta de Vallejos tras ser consultada por su versión de lo sucedido con Maira Sánchez.

El comunicado de jugadoras y exjugadoras de Rosario Central

“Queremos hacer pública la denuncia colectiva realizada ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) contra el Club Rosario Central y su cuerpo técnico, conducido por Roxana Vallejos.

Las jugadoras y exjugadoras de la Primera División de fútbol femenino nos organizamos para visibilizar una serie de hechos de hostigamiento que padecimos durante el último año. En reiteradas oportunidades, hemos sufrido maltratos, amenazas, discriminaciones de género y hacia la diversidad sexual, actos que atentaron contra nuestra salud física y mental. También, vulneraron nuestros derechos como trabajadoras y a muchas nos dejaron fuera del club o sin actividades.

Estas situaciones de violencia fueron denunciadas al vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, a la representante del fútbol femenino, Carla Facchiano, y a la Secretaría de Género pero nadie nos dio respuesta. Es por eso que, agotando todas las instancias administrativas del club, recurrimos al INADI para llevar adelante las acciones pertinentes y resguardar nuestra integridad física, mental y laboral.

Luchamos por un fútbol donde nos podamos expresar libremente y donde nuestros derechos sean respetados. #QueremosExpresarnosLibremente”.