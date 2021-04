El neuquino Allemandi sorprendido por la decisión de su compañero

La tranquilidad con la que arrancó la temporada el neuquino Adrian Tito Allemandi se vio alterada cuando el sábado se conoció la noticia de que su compañero Maxi Sanchez daba por finalizada su etapa juntos, dentro del World Padel Tour, tras un solo torneo disputado.

Allemandi que actualmente ocupa el puesto 16 en el ranking mundial y que supo ser top ten por espacio de 5 años, quedó desconcertado ante la actitud de su compañero que dio a conocer la novedad después de caer en octavos de final del Adeslas Madrid Open 2021, primer torneo de la temporada

La pareja 6 del Torneo cayó en el arranque del certamen y Maxi Sanchez, ex número 1 del mundo y compañero del neuquino, decidió romper el vinculo: "Quería comunicarles que Tito y yo no continuaremos siendo pareja. No era este el comienzo de temporada que esperaba, tampoco tomar una decisión tan trascendente a estas alturas del campeonato. Pero tengo que ser honesto conmigo mismo para poder ofrecer lo mejor de mi pádel. Quiero agradecer a Tito el que aceptara este proyecto deseándole lo mejor para el resto de la temporada”, anunció en redes.

Posteriormente, Sanchez comunicó que su nuevo compañero será Lucho Capra, el argentino de 27 años, que venía de jugar con Pablo Lijó. Quien a su vez había jugado solamente un torneo con Capra.

Sin poder creer la actitud de su pareja, Tito Allemandi sostuvo en su cuenta de Instagram “¡Sorprendido igual que ustedes al leer esto! ¡Maxi y yo dejaremos de jugar juntos tras él tomar esta decisión! Solo se jugó un torneo en un nivel aceptable en el cual los rivales fueron superiores! Solo pedir perdón a mis patrocinadores y la gente que me apoya por esta vergonzosa situación", .

Resta saber si Tito Allemandi y Pablo Lijó unen sus caminos tras las decisiones tomadas por sus antiguas parejas. En dos semanas llega el segundo reto de la temporada en Alicante.