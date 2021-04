Berra: “Es un logro tener equipo femenino"

Con algunos pendientes, comenzó el Torneo Integración de básquet femenino. Bajo el nombre de Copa Alfredo Cuevas, el certamen cuenta con 12 equipos divididos en dos zonas de 6. Algunos partidos no se pudieron jugar por la situación de los cortes de rutas. Quedaron postergados por el grupo 1, Roca vs Deportivo Español y por la zona 2 Regina vs Asociación Deportiva Centenario, y Biguá vs Escuela Municipal de Básquet de Cipolletti.

Gregorio Alvarez, uno de los clubes más laureados, no tuvo problemas en batir a Allen. Fue con un contundente 80-13 para las visitantes. En el Viejo Ramirez, Pacifico cumplió su labor y venció a Progreso por 75-34.

En la Caldera de Independiente se dio el destacado de la fecha. El Rojo volvió a presentar equipo femenino. Bajo la conducción de Diego Lamuedra, los capitalinos derrotaron a Cinco Saltos por 91-52.

Rocío Berra, jugadora de Independiente, habló con el periodista Pablo Chagumil de “Grito Sagrado” y dio sus sensaciones tras la vuelta. “Estabamos esperando jugar un partido. Es un logro increíble que los clubes viejos vuelvan a tener un femenino”.

Accede a la entrevista completa en el siguiente video: