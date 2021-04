Juan Nimo: "Fue una fatalidad"

La muerte del joven sanjuanino Gerónimo "Wey" Zapata sigue sacudiendo las estructuras del deporte motor. Inclusive su deceso divide opiniones entre quienes practican la actividad. Están quienes sostienen que "pudo ser una fallecimiento evitable” como Orlando Terranova, piloto Dakar de nuestro país. Por su lado, Juan Nimo , actual piloto de automovilismo, sostuvo en el programa Grito Sagrado, que el accidente de Zapata "fue una desgracia"

Siempre polémico, Orly, como se lo conoce al piloto mendocino, sostuvo en su cuenta de Instagram “cada vez que alguien me preguntaba o comentaba del caso de este chico yo decía 'Alguien le tiene que avisar que pare, que cuide su vida, su más preciado activo'. Su entorno no lo hizo, se lo motivaba para que fuera ejemplo. Terminó siendo un pésimo ejemplo". Hacer motocross con una mano no es normal, ya de por si es muy difícil hacerlo bien con dos. Por eso dije 'Esto termina mal'. Los ejemplos este chico podría haberlos dado de muchísimas otras maneras, pero nunca haciendo algo tan peligroso”

Geronimo Zapata Bacur había sufrido en noviembre pasado un severo accidente automovilístico, tras el cual fue amputado de su brazo izquierdo. A pesar de eso, continuó desarrollando su gran pasión, el motociclismo en general y el motocross en particular. De hecho, semanas atrás estuvo en la capital neuquina participando de la primera fecha del Patagónico de la especialidad. En enero, también participó del motocross nocturno en El Coliseo de La Barda.

Por su parte, Juan Nimo ex piloto de motocross, que en octubre del año 2006 corriendo en Concepción (Chile) sufrió la quebradura de cinco vertebras tras un salto con posterior caída, lo que le imposibilita tener movilidad de la cintura para abajo, sostuvo ayer en el programa deportivo Grito Sagrado que “las cosas suceden a veces por que tienen que suceder, si tengo claro, por el recorrido en clínicas de rehabilitación que transité, que es importante convivir con la lesión y aprender de ella. Es la primera vez que muere un piloto con discapacidad, han fallecido lamentablemente pilotos en caídas parecidas. Seguramente podemos discutir hacia adelante si la moto podría estar adaptada, si debe haber una categoría para personas con discapacidad, eso lo podemos discutir, son cuestiones obvias. Yo creo que fue una fatalidad. Antes de mi lesión, yo tuve caídas parecidas con motos pasando por arriba y no me sucedió nada”

.Accede a la entrevista completa en el siguiente video;