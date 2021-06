Mayweather: "Es un robo a un banco legalizado"

Floyd Mayweather vuelve a la acción este sábado por la noche. El estadounidense de 44 años que no pelea desde diciembre de 2018 será la gran estrella del evento que se celebrará este domingo en Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y que culminará con un combate de exhibición entre él y el youtuber Logan Paul. A días de la velada, el campeón mundial compartió sus sensaciones.

El ex púgil que se retiró con un récord de 50 victorias en igual cantidad de presentaciones, brindó algunas declaraciones, en el que admitió que el duelo será un espectáculo que le permitirá recaudar mucho dinero: "Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo".

Mayweather no se sube a un ring desde diciembre de 2018, cuando venció por nocaut técnico al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en el primer round, durante una pelea de exhibición en el país asiático. Su última presentación como profesional fue en agosto de 2017 contra el luchador de UFC Conor MGregor, combate para el cual volvió de su retiro, y, como era de esperarse, fue un triunfo cómo por nocaut técnico en el décimo asalto.

Según estimaciones, el norteamericano embolsará cerca de USD 100 millones, una cifra impactante para un duelo que no contará en sus registros, ya que si bien se celebrará bajo reglamento de boxeo, no será profesional. Pero sí pondrá su reputación en juego durante ocho rounds ante un youtuber.

Logan Paul, quien tiene 26 años y en su única experiencia en el boxeo perdió ante el también youtuber KSI, anticipó que dará el batacazo: “Lo voy a noquear y convertirme en el mejor boxeador del planeta. Entonces me retiraré y no le daré a Floyd la revancha. Él no sabe con quién se está metiendo en el ring. Él realmente cree que soy un youtuber, realmente cree que soy un luchador falso. Creo que si Floyd me subestima terminará lastimado”.

En Argentina el combate se verá por Espn, disponible en DirecTV y en Cablevisión. La velada comienza a las 21 y también tendrá en la previa, peleas estelares. Desde Espn informaron que Marcos René ‘Chino’ Maidana, quien enfrentó dos veces en tremendos duelos a Mayweather, estará en el ringside para comentar la pelea acompañando al tridente de lujo de ESPN KNOCKOUT conformado por Renato Bermúdez, Salvador ‘Chava’ Rodríguez y el juez de hierro, Fernando Barbosa”.