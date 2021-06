Rubens Sambueza, ambición y vigencia a los 37

Rubens Sambueza llegó por primera vez a México en el año 2007. Ya hace 14 años que, salvo un breve paso por el Flamengo, está afincado en aquel país. Luego de una nueva temporada en la Liga MX, defendiendo los colores del Toluca, se encuentra descansando en la zona y se tomó un tiempo para dialogar con GRITO SAGRADO, el polideportivo de Prima Multimedios.

A mediados del 2020, Sambueza retornó al Toluca, institución en la que ya había jugado entre 2016 y 2018. En el último torneo, lograron ingresar a la Liguilla, la instancia definitoria del torneo mexicano. “El balance en lo grupal fue bueno, logramos volver a la liguilla, dejamos en el camino al último campeón (León) y quedamos eliminados ante Cruz Azul que terminó siendo campeón. En lo individual el balance también fue positivo, terminé como el mejor pasador de la Liga”.

Nacido el 1 de enero de 1984, el jugador que debutó en Primera División vistiendo los colores de River Plate se refirió a su vigencia en la máxima categoría del fútbol mexicano: “El secreto está en la responsabilidad. Entrenar, dar todo, alimentarse y descansar bien, es lo que a la larga da buenos resultados. Las ganas y la ambición, además de disfrutar de lo que uno hace, también influye. Luego lo positivo viene sólo. La edad es sólo un número, si tenés ganas de seguir vigente, depende de uno. Ojalá pueda seguir así, haciendo lo que me gusta”.

Finalizada la temporada, el contrato que liga a Sambueza con el Toluca llegó a su fin. Respecto a su continuidad en los “Diablos Rojos”, puntualizó: “Estamos en pláticas con la institución, buscando lo mejor para ambas partes. El Toluca tiene la prioridad”.

Respecto a la experiencia de desarrollar su carrera en el país azteca, señaló: “Estoy muy bien en México, la prioridad es seguir allá. Soy naturalizado mexicano, estoy muy bien allá, dónde hice casi toda mi carrera. La prioridad es seguir en México, buscando las mejores opciones en lo deportivo. A mí lo que me llena es poder seguir compitiendo en un alto nivel”.

En tiempos en que se debate permanentemente respecto de la conveniencia o no de seguir jugando al fútbol a raíz de la pandemia de Covid-19, Sambueza relató: “Es complicado. Lo primordial es la salud. Allá, todas las semanas nos hacemos PCR. Si te contagiás te separan 15 días del plantel. Nos dieron tres prendas de entrenamiento, llegás cambiado y recién cuando suena el silbato del entrenador nos juntamos. Se lleva a cabo un protocolo muy estricto. Por suerte, en el equipo no hubieron muchos contagios. Además la Federación también puso muchas multas. Si no cumplías requisitos, tenías que pagar multas a la Federación”.

Reconocido fanático del club que lo vio nacer, contó: “Siempre veo a River y también fútbol argentino. Al margen de los inconvenientes que tuvo el trabajo de Marcelo (Gallardo) sigue siendo muy bueno, no solo para River, sino para todo el fútbol argentino, que tiene técnicos jóvenes que están haciendo las cosas muy bien, como Eduardo Domínguez en Colón. Es fundamental que el fútbol argentino se vaya re-inventando”.

Respecto a lo que proyecta para cuando deje la práctica activa del fútbol, afirmó: “Estoy haciendo el curso de técnico, en Argentina. Tengo ganas de ser entrenador, de seguir ligado al fútbol. Pero al margen de la experiencia que uno va teniendo, hay que prepararse. Una cosa es ser jugador y otra entrenador. Ojalá pueda ser técnico. Va a depender mucho de la preparación. El fútbol va evolucionando muy rápido".

Por último, se despidió con un mensaje para todos los neuquinos: “Esperemos que la situación sanitaria mejore en nuestra provincia, que la gente se cuide. Se están haciendo cosas para que todo mejore y que podamos salir de esta situación pronto. Ojalá que así sea”.

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: