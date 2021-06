Argentina enfrenta a Colombia con público

En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el conjunto de Lionel Scaloni buscará ante los colombianos sumar tres puntos que lo acerquen a Brasil, líder de la tabla de posiciones. El encuentro será dirigido por el chileno Roberto Tobar y tendrá la particularidad de contar público.

Diez mil personas (con certificado de vacunación) podrán presenciar el partido correspondiente a la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas bajo el caluroso clima barranquillero. En relación al público, resulta bastante extraña la medida ya que muchos de los encuentros que habían sido programados para jugar en Colombia por la Copa Libertadores tuvieron que ser cambiados de sede y porque hasta fue cancelada como sede la Copa América.

Argentina viene de conseguir un empate frente a Chile y de dejar algunas dudas en cuanto a su rendimiento, a pesar de que el entrenador manifestó: “Creo que no sufrimos, ellos nos patearon solo dos veces al arco y no encontré problemas defensivos. Sí quizá lo que nos falta es generar más situaciones de gol y, cuando las tenemos, concretarlas”. Además, para el enfrentamiento de hoy el DT hará algunas modificaciones respecto a los once que salieron ante ‘La Roja’. Sin Armani, que volvió a dar positivo en el testeo de covid-19, Scaloni optaría nuevamente por Emiliano Martínez en el arco, en cuánto al sistema táctico el entrenador aúnno confirmó si jugará con cuatro o cinco hombres en la última línea.

Por su parte, el seleccionado cafetero viene de golear 3 a 0 a Perú, en Lima. Según trascendió en los últimos días, uno de los planes de Colombia será anular a Messi para impedirle la generación de juego. “Es el mejor jugador del mundo, hay que hostigarlo y no dejarlo pensar ni jugar”, manifestó el volante Gustavo Cuellar. Para este encuentro, Reinaldo Rueda estaría pensando en un solo cambio: Wilmar Barrios en lugar de Gustavo Cuellar en el mediocampo.

De esta manera, esta noche desde las 20.00 con transmisión de AM550 ‘La Primera’ junto al equipo de Súper Mitre Deportivo, Colombia recibirá al plantel argentino bajó la mirada y expectativa de todo el continente.

PROBABLES FORMACIONES

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe y Luis Díaz; Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Argentina: Emiliano Martínez; Juan Foyth o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.