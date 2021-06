Cipo buscará volver a la cima ante Ferro de Pico

Se terminó la espera. Luego del parate por las restricciones impuestas por el gobierno nacional, Cipolletti vuelve a saltar a la cancha. Veintitrés días pasaron de aquella victoria del equipo de Raggio, 3 a 1 ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

El albinegro viene cumpliendo una gran campaña en el Federal A. Cinco victorias, un empate e invicto, 13 goles a favor y apenas 2 en contra, marcan a las claras el buen nivel que tuvo el equipo en el arranque del torneo.

En el Predio 15 de Octubre, se comenzará a develar el misterio. Porque mucho se habló durante el parate respecto de las consecuencias que el mismo puede tener en el funcionamiento del equipo de Raggio. ¿Podrá el equipo mantener el nivel que exhibió en las primeras fechas? O por el contrario, ¿sentirá el parate de más de tres semanas?

Mas allá de eso, Cipolletti intentará sacar a relucir las credenciales que lo llevaron a lo más alto de la Zona A. Solidez defensiva, orden y contundencia. Un equipo que en las fechas iniciales demostró tener un buen poder de fuego, convirtiendo goles en todos los partidos.

En frente estará Ferro de Pico. Un equipo que no arrancó nada bien con apenas un punto de nueve posibles, pero que dio síntomas de recuperación en los últimos tres cotejos, con dos victorias y un empate. En síntesis, una campaña regular la del equipo pampeano que buscará dar la sorpresa para poder pelear más arriba.

El equipo dirigido por Pablo Semeniuk tendrá una baja sensible para este partido: no podrá contar con el neuquino ex Belgrano, Joaquín Rickemberg, quien fue expulsado en el último compromiso ante Independiente de Chivilcoy. Rickemberg es el goleador de los pampeanos con tres tantos. Por otro lado, llega con dos piezas importantes, como Cristian Canuhé y Brian Noriega, con dolencias y al límite desde lo físico.

En Cipolletti, se mantiene la formación que ya sale de memoria, con los regresos de Damián Jara por Elvis Hernández y de Leandro Wagner por Ezequiel Ávila.

Probables formaciones:

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Damián Jara, Manuel Berra, Leandro Wagner; Fernando Pettineroli, Brian Meza, Lucas Mellado, Maximiliano López; Nicolás Trecco, Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio.

Ferro: Pablo Fernández; Marcos Quiroz, Germán Mendoza, Cristian Trombetta, Emanuel Del Bianco; Lautaro Ibarra, Agustín Díaz, Mateo Bulteau, Enzo Martínez; Joaquín Vivani o Brian Noriega, Santiago Auteri o Cristian Canuhé. DT: Pablo Semeniuk.

Juez: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca).