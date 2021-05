Raggio: “La clave es la humildad y la solidez grupal”

Cipolletti se volvió de la costa bonaerense con una victoria más. Fue la cuarta en condición de visitante, en seis fechas. El arranque del equipo es más que auspicioso. Sin embargo, su entrenador, Gustavo Raggio, prefiere ser cauto: “la palabra ilusión es algo muy grande. Más allá de eso, hemos sacado puntos en canchas dónde a los otros se les va a hacer difícil sumar. Este es un torneo muy parejo”.

Continuando con el análisis de este gran arranque del albinegro, reveló que en la previa del inicio del torneo “lo que se buscó fue darle jerarquía al ataque. Hay que tener en cuenta que nuestro presupuesto es menor a Deportivo Madryn, a Villa Mitre y al de Huracán Las Heras. Pero contamos con jugadores con ganas de revertir su pasado en el club”, refiriéndose a aquellos que participaron de las últimas opacas campañas de Cipolletti.

Consultado por las claves de este buen inicio, Raggio afirmó que: “la humildad y la solidez, no defensiva, sino grupal“ es el rasgo principal de este equipo. “Hemos trabajado muy duro desde el 2 de febrero, arrancamos con 25 jugadores de campo y ahora tenemos 30, le agregamos calidad al ataque mediante las incorporaciones de Trecco, Maxi López y Juan Pablo Zárate. Por su parte, los más chicos están creciendo”.

Ya pensando en lo que se viene, Raggio sostiene que Cipolletti afronta ahora un segundo desafío: “Próximamente vendrá la etapa en la cual tendremos bajas por amonestaciones. Ahí va a llegar la hora de que los que habitualmente no son titulares demuestren que pueden estar en el plantel”.

Respecto con la conformidad con el trabajo realizado hasta acá, Raggio destacó: “Uno nunca está conforme, nosotros buscamos hacer algo diferente, ni mejor ni peor que procesos anteriores. Nuestro gran objetivo es que para el próximo torneo el club cuente con una base conformada en un 75%”, agregando que “si lo podemos conjugar con buenos resultados, mucho mejor”.

Analizando algunas individualidades del plantel consideró que “Pettinerolli está en una etapa de transición, casi de consolidación. No me sorprende lo que está haciendo”. A su vez, resaltó que Matías Carrera (a pesar de no ser habitualmente titular) “está en un nivel superlativo, lo que ocurre es que lo de Boris Magnago es muy bueno”.

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: