El neuquino Castro afronta un gran desafío en el fútbol colombiano

Matías Castro suma un nuevo destino a su extensa trayectoria futbolística. Con pasado en el fútbol argentino, uruguayo, chileno y griego, ahora vive una nueva experiencia. En este caso, en el fútbol colombiano, al cual arribó tras sellar su incorporación a Independiente Santa Fe de Bogotá.

Luego de hacer una gran temporada en la segunda división del fútbol griego, dónde fue campeón y goleador con el Ionikos en la Segunda División, en las últimas semanas cerró su desembarco en uno de los clubes más grandes del fútbol cafetero.

“Llegué a un club muy grande, con mucha historia. Tuve varias ofertas que no me convencieron desde lo económico y lo futbolístico. Finalmente, arreglé con Independiente Santa Fe, ya que es una muy buena posibilidad para mí”, comenzó contando en “Grito Sagrado”, el polideportivo de AM 550.

“Antes de arreglar con Independiente estuvo entrenando durante aproximadamente un mes, con un profe, en Barcelona. Todo se dio muy rápido, llegué un viernes a Bogotá, entrené y el sábado ya fui citado. Y el domingo me tocó debutar en el clásico ante Millonarios. Por suerte se ganó, lo necesitábamos porque el equipo no había arrancado bien”, comentó respecto a sus primeros días en el conjunto “cardenal”.

“Ahora ya estoy entrenando a la par de mis compañeros, y haciendo algo diferenciado también. Fue muy lindo debutar en el clásico. Me tocó entrar diez minutos para aguantar”, relató al ser consultado como había vivido el trascendental partido que paraliza a la capital colombiana.

Llegar a Independiente Santa Fe representa un gran desafío para el delantero neuquino, que dio sus primeros pasos en el Club Patagonia. “El club es muy grande, y el desafío también. Esta posibilidad me llega ya con mucha experiencia. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y convertir. Jugar acá es una vidriera muy grande”, comentó visiblemente ilusionado.

Castro ya jugó en varios países y relató como es desarrollar una carrera futbolística en tan diversos destinos: “No es fácil cambiar de país, y en este caso, de continente. Pero es parte de uno, de la vida de uno. Por suerte Josefina (su pareja) siempre me alienta y me acompaña, eso es muy importante para mí”.

Ya pensando en lo que se viene, contó que su objetivo es “lograr continuidad y convertir goles”. Por lo pronto, el siguiente compromiso será ante La Equidad, el lunes próximo. Allí estará este neuquino, que pasea sus goles por el mundo y que espera gritar muchos tantos con la camiseta roja de “Los Cardenales”.

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: