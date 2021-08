¡Insólito! No se presenta a la Semi, por falta de presupuesto

Comienza a picar la americana en su etapa definitoria del torneo Neuquino, pero el juego no es noticia, sino el faltazo confirmado en play off de Pacifico ante Lacar en San Martín de los Andes para la primera semifinal de este sábado, por problemas financieros.

Todo arrancó semana anterior cuando Centro Español no viajó por el mismo problema a la Cordillera, originando que los play off tengan modificación en sus cruces por ese punto de presentación que no sumó el torito de Plottier, dejándolo con un duelo más accesible en traslado y mandando al decano a la otra llave.

Tras la confirmación, el club capitalino argumentó su ausencia al primer juego de este sábado en casa de Lacar por falta de presupuesto y compromisos extra en el plantel actual de primera división que además del neuquino también está disputando la competencia de la Asociación del Alto Valle.

A esto sumarle que el club Decano comenzó con remodelaciones en el piso del Viejo Ramírez por lo que tampoco estaría a disposición para el segundo juego pautado para el miércoles 25 de agosto.

Las series de semifinales arrancan hoy en Biguá, a partir de las 21.30hs el club local que cerró en la primera colocación de la fase regular recibe a Centro Español de Plottier. El sábado deberían jugar Lacar con Pacifico.

En Damas, el clásico quedó para las Rojas

Por el duelo integración femenino, fue triunfo de Independiente en La Caldera sobre Pacifico por 61-39 quedando clasificadas a la siguiente instancia del torneo.

El sábado cierra fase de grupos con tres partidos; 19hs Bigua vs Regina, 20hs EM Cipolletti vs Gregorio Álvarez, 21.30 independiente vs Roca.