El Torneo Integración se vuelve Pre Federal y ya tiene formato

Una de las competencias más atractivas del básquet zonal ya tiene fecha y formato para su inicio en rama masculina. Desde la Asociación del Alto Valle y la Federación Neuquina dieron a conocer el nuevo Torneo Integración que ahora pasará a ser el Pre Federal. Dos zonas de 7 equipos y un preparativo para el torneo Federal que se viene.

La intensión de la CAB es regionalizar el básquet según cercanías y dejar de lado los límites de provincias, es por ello que en el norte ya arranca la “Región Deportiva CAB 1” donde el radio de acción es de 200 kilómetros y que servirá como pre federal para obtener plazas.

El Torneo Integración terminó como solución a esta medida de la CAB, que en decisión de ambas Federaciones decidieron llamarlo ahora como Pre federal y que por esta vez no será determinante para los clubes que ya tiene su plaza – Perfora, Independiente, Centenario, Petrolero- pero si a partir del federal 2023 donde cada equipo deberá ganarse ese lugar en el torneo.

Es por ello que el ahora Pre Federal ya tiene su formato y grupos, estarán divididos en dos zonas de 7 equipos, con partidos ida y vuelta y un doble interzonal con carácter clásico. Arrancado el 10 de Septiembre y culminando a principio de diciembre.

Las zonas: Petrolero, Centro Español, Pacífico, Asociación Deportiva Centenario, Unión Alem Progresista de Allen, Deportivo Roca y Cinco Saltos estarán en el Grupo 1, mientras que el grupo 2 lo conforman Perfora, Atlético Regina, Del Progreso, Bigua, Plottier, Cipolletti e Independiente, quien fue el último campeón del integración en el 2019.

El torneo arranca con los duelos Unión de Allen vs Pacífico, Roca vs Centenario, Cinco Saltos vs Petrolero, Independiente vs Regina, Biguá vs Del Progreso, Perfora vs Cipolletti.

A partir del 2022 el Torneo Federal de básquet comenzará en Enero, se respetara solo en esta edición los equipos que ya tienen plaza, a partir del 2023 se deberá obtener plaza mediante este torneo.