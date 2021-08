Boca - Racing, el plato fuerte del domingo

El clásico del domingo se juega en el último turno de la jornada. En La Bombonera a partir de las 20.15 horas el conjunto de Battaglia intentará continuar con buenos resultados cuando reciba a Racing, que no quiere perder terreno en la zona alta del campeonato.

Promesa de buen partido en el cierre de la fecha, ambos equipos tienen la necesidad de ganar para continuar con realidades diferentes en lo posicional de la tabla. Boca ganó dos seguidos con la llegada de Battaglia y ahora intentará confirmar esta levantada frente a un equipo de la zona alta del torneo, Racíng por otro lado, sabe que el rojo ganó y que debe sumar de a tres para no perder terreno.

Ramírez y Norberto Briasco, titulares en la victoria frente a Platense, son las incógnitas por lesión. El 11 de Battaglia sería Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Alan Varela; Diego González, Aaron Molinas, Juan Ramírez o Agustín Almendra; Luis Vázquez y Norberto Briasco o Cristian Pavón.

Por otro lado Úbeda, que sigue como enterito en La Academia aunque fue confirmado hasta diciembre, saldría a la Bombonera con Gabriel Arias; Juan Cáceres o Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich, Maximiliano Lovera; y Javier Correa.

La jornada 9 arrancó el sábado con tres partidos, el empate de Gimnasia y Huracán 0-0, triunfo de Platense como visitante sobre Banfield 4-2, y la buena victoria de Independiente ante Colón 3-0 que lo dejó momentáneamente líder.

Hoy abren el domingo 13.30 Arsenal vs Defensa y justicia, 15.45 Central Córdoba vs Rosario Central, Lanús quiere volver a la punta visitando mismo horario a Aldosivi, 18hs para Vélez frente a Godoy Cruz y con trasmisión de AM 550 Boca vs Racing 20.15hs