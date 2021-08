“A Boca lo sacaron adrede de la Copa”

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, volvió a referirse a la eliminación del Xeneize ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores y los posteriores incidentes que se generaron en el estadio brasileño luego del partido. Asumió la culpa y manifestó que “la eliminación del equipo fue adrede”.

"Yo creo que a Boca lo sacaron de la Copa Libertadores adrede, porque era campeón. Era el equipo a vencer con Flamengo y Palmeiras. Boca fue superior a Atlético Mineiro, no hay dudas", manifestó Ameal.

En tanto, sobre los incidentes, el mandamás xeneize asumió la responsabilidad de lo ocurrido en el Mineirao. "Yo soy responsable en su totalidad. Cuando le echan la culpa de las cosas al Consejo de Fútbol, yo también soy culpable", indicó. "El hilo se cortó por lo más finito. Solo se conocieron partes del video que quisieron mostrar. Las agresiones empezaron en el campo, fueron estafados en dos oportunidades: en la Bombonera y en Brasil. Boca debía estar en semifinales", agregó.

Al equipo azul y oro le anularon dos goles (uno por partido) en la serie contra el elenco galo y luego quedaron eliminados por los penales. "Los dos goles fueron mal anulados y Boca fue mal eliminado", insistió.

Por último, se refirió a la salida de Miguel Ángel Russo. "Le tengo cariño. Las decisiones las tomamos en conjunto (con el Consejo). La salida de Russo fue una manera de protegerlo", indicó. A su vez, desmintió los rumores que indicaban que el CdF le armaba el equipo al DT: "Russo tiene personalidad, no le podés armar el equipo". El Presidente de Boca indicó que no pensó en renunciar a su cargo. "Yo no renuncio ni a la bolita. Tengo un compromiso con la gente y no puedo renunciar. Jamás pensé en eso", concluyó.