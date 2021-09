Biguá pudo con Pérfora y el Rojo aplastó a Cipo

En la noche del miércoles se jugó la segunda fecha del Torneo Pre-Federal de Básquet. En Cipolletti, Independiente obtuvo una holgada victoria sobre el albinegro. Por su parte, Biguá logró una trabajada victoria sobre Pérfora. En Roca, Del Progreso le dio la bienvenida a Club Plottier y en Plaza, Petrolero venció claramente a Centenario. Pacífico estrenó piso y lo celebró con su segunda victoria.

Segunda noche de acción en el Torneo Pre Federal de Básquet. En el clásico de la jornada, el Independiente de Marcelo Remolina visitó a Cipolletti y se volvió a Neuquén con una amplia victoria: fue 101 a 62 sobre el albinegro dirigido por Gustavo Nicosia. Lucas Villanueva, que viene de ser una de las figuras de la zona patagónica del Federal, se lució con 22 puntos. Estuvo bien secundado por Santiago Isolabella (17 puntos) y Pablo Almendra (16). El Rojo ya le había ganado en el debut a Atlético Regina y arrancó con el pie derecho una competencia que lo tiene como uno de los protagonistas principales.

Otro que tuvo un muy buen arranque es Petrolero Argentino, que venció claramente a Centenario por 88 a 67. Juan Ávila, con 26 puntos, brilló en el local. A “Cente” no le alcanzó con los 24 puntos de Matías Arias. En el debut, Petro había vencido holgadamente a Cinco Saltos como visitante.

Pacífico, que estrenó el nuevo piso del “Viejo Ramírez”, no quiso ser menos y le ganó sin problemas a Cinco Saltos. Fue un tranquilo 94 a 69. Goleo repartido para el equipo de Maximiliano Rubio que tuvo a seis jugadores con doble dígito anotador: Romera (10), Ramadori (14), Núñez (11), Macedo (13), Sasso (16) y Agnelli (10). El "decano" venía de ganarle a Unión Alem Progresista y arrancó con todo en su zona.

El cuarteto de los equipos que metieron dos victorias en estas dos primeras fechas lo completa Del Progreso, que tras la gran victoria sobre Biguá en Neuquén, ahora batió 72 a 66 al debutante Club Plottier, en el bello Gigante de calle Maipú de General Roca. Marco Roumec, que ya había sido la figura ante Bigua, se despachó con 30 puntos y fue el líder anotador de los dirigidos por Marcos Fernández.

Uno de los platos fuertes de la jornada estaba dado por el partido entre Biguá y Pérfora. Y la verdad que no defraudaron. En un juego que tuvo domino alternado, los locales fueron superiores en los momentos claves y, en el suplementario, batieron 71 a 70 al “verde”. Como ya lo hiciera ante Del Progreso, David Fric se despachó con 25 puntos y fue la figura del local. Además, contó con un gran acompañamiento de Lautaro Riego que aportó 22 puntos. De esta manera, el equipo de Santángelo se recuperó de la derrota en el debut.

En el Templo, Centro Español hizo su debut en el torneo. El conjunto dirigido por Patricio Denegri arrancó con victoria, 71 a 65 sobre Deportivo Roca. El eterno Mario Sepúlveda fue la figura del local, con 17 puntos. Al “Depo” no le alcanzó con los 20 tantos de Agustín Sánchez.

La próxima fecha se jugará el viernes y tendrá los siguientes cruces: Independiente vs Biguá; Centro Español vs Petrolero; Centenario vs Pacífico; Unión Alem Progresista vs Cinco Saltos y Atlético Regina ante Cipolletti. Quedarán libres Deportivo Roca y Del Progreso.