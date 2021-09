A casi dos meses del ansiado título de la Copa América obtenido en Brasil, Argentina visitará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022. El encuentro será esta noche, desde las 21 hs en el estadio Olímpico de Caracas.

Venezuela llega envuelta en urgencias, ya que además de marchar penúltima por diferencia de gol en la tabla de posiciones, hace diez días sufrió la salida del entrenador tras la sorpresiva renuncia del portugués José Peseiro por falta de pago. Como interino asumió Leonardo González, ex jugador de la Vinotinto.

Pese a este panorama desalentador, hubo un periodista que resaltó a la máxima figura de Venezuela y lo comparó con Lionel Messi. “Soteldo es más que Messi”, aseguró el relator Edgardo Márquez, quien comparó los presentes futbolísticos del volante del Toronto FC de la MLS y el capitán argentino que debutó en el PSG.

¡No es nacionalismo!



¡Es la realidad!



Hoy, Yeferson Soteldo es más que Lionel Messi.



En dinámica en el campo es más el venezolano uD83CuDDFBuD83CuDDEA



Ojalá el juego colectivo de los nuestros pueda superar no sólo las ausencias sino también la falta de trabajo.



¿Cuántos lo creen?



Ven / Arg pic.twitter.com/AyzqRbWm3S — Edgardo Márquez (@tenordelgol) August 31, 2021

“¡No es nacionalismo! ¡Es la realidad! Hoy, Yeferson Soteldo es más que Lionel Messi. En dinámica en el campo es más el venezolano”, publicó el periodista venezolano en su cuenta de Twitter que tuvo amplia repercusión.

“Sinceramente no me gustó el debut de Messi en el PSG. Si ese es su nivel hoy, el nuestro creo que es más. ¡A ver qué dice el partido!”, justificó Edgardo Márquez, quien ya palpita la previa del encuentro en el que Lionel Messi será uno de los titulares, pese a que el entrenador argentino, Lionel Scaloni, no confirmó el equipo.