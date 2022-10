De ser una estrella norteamericana en la región, a pedir el IFE

Largas filas se han visto en todo el país afuera de cada sede de ANSES luego de que fuera lanzado el IFE 5. Dentro de la noticia del bono de 45 mil pesos que da el gobierno a las personas adultas que no registren ingresos, una sobresalió sobre todas. Se trata de Eric Freeman, el jugador de básquet estadounidense que estaba formado en Salta para recibir la ayuda monetaria.

Eric, oriundo de Florida, EE.UU pero viviendo en Argentina hace muchos años, es ex jugador de Salta Basket y actualmente basquetbolista de El Tribuno en la Liga Argentina de Básquet segunda división. A pesar de medir 2,05 metros y estar en buen estado físico, una lesión lo sacó temporalmente del circuito y está pasando un mal momento económico.

Cumpliendo con los requisitos necesarios para acceder a la inscripción del bono, además de poseer la nacionalidad argentina, explicó a un medio local que hace tiempo que no cobra un sueldo, por lo que se fue a anotar para el IFE 5. “El 15 de septiembre del año pasado me lesioné en la provincia de Neuquén”, relató. Y detalló que tuvo un mes de yeso y un mes de bota ortopédica.

"Estoy en Argentina hace más de diez años. Soy argentino, tengo documento de argentino. Hace un año me corté el tendón de Aquiles, por eso hice fila para el bono, porque no tengo trabajo por el tema de mi lesión. Siempre trabajé con el básquet, vivo de eso, pero no pude trabajar más. Me corresponde cobrar el bono porque soy argentino"