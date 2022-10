Se presentó el Santuario de Dios

Para el mundo futbolero nacional el 30 de octubre de 1960 es una fecha más que significativa. Ese día nació Diego Armando Maradona, considerado el mejor jugador de fútbol de la historia, para muchos "Pelusa" es más que un simple deportista. Es referencia, emblema, ídolo, ícono, sentido de pertenencia, amor infinito por Argentina. Alguna vez el psicólogo social Alfredo Moffatt consultado de porqué el común de la gente le perdonaba casi todo a Maradona, fue tajante en sus dichos "Maradona fue él único tipo que le dio alegría a la gente en los últimos 40 años, sin pedirle nada a cambio. Y el día que Diego se perjudicó, fue en contra de sus intereses, de su físico, de su salud, de su bienestar, nunca en contra de la gente. ¿Cómo no lo van a idolatrar?. ¿Cómo no van a querer?. ¿Cómo no le van a perdonar y/o justificar todo?". Todo dicho.

Este sábado Buenos Aires amaneció con 5 velas gigantes en diferentes lugares icónicos: el Obelisco de Buenos Aires, la plaza central de Villa Fiorito, la cancha de Boca, la esquina de Habana y Segurola y la cancha de Argentinos Juniors. Estas velas físicas ofician de lanzamiento de El Santuario de Dios, que en la web se podrá apreciar en www.santuar10.com, un espacio virtual que rinde homenaje al fútbol argentino a partir de su figura más icónica.

En la página reza "es un regalo a la Ciudad conmemorando a una de las figuras emblemáticas del fútbol a nivel mundial, una forma de aliento colectivo a la selección argentina de cara al Mundial Qatar 2022".

El Santuar10 estará disponible en su propia web, santuar10.com y tendrá su versión en el metaverso Decentraland. Cada persona que ingrese al Santuar10 recibirá una vela, a la cual podrá agregarle un mensaje personalizado, y luego esa vela será puesta en el altar virtual comunitario. Es el primer santuario en el metaverso que propone repartir velas numeradas (NFT’s sin costo) a los fanáticos que lleguen para rendirle culto a nuestra pasión.

Este 30 de octubre Maradona hubiera cumplido 62 años. La figura es más emblema que nunca. A días del comienzo del Mundial, cuando se renueva la ilusión de repetir el título de 1986 en México, hay algo más que claro: Maradona siempre está y estará presente en el sentimiento futbolero argentino. No hay dudas.

A menos de un mes del mundial, se lanza el santuario más grande del mundo donde la primer hinchada es argentina