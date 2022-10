Se robaron los reflectores de la cancha de San Jorge

En las últimos tiempos, el club San Jorge de Centenario que funciona en la Chacra Municipal de la Colonia, que venía sufriendo sucesivos robos, volvió a padecer el paso de los "amigos de lo ajeno". Esta vez, hurtaron los reflectores de la cancha, valuados en más de 120.000 cada uno de ellos.

Por ese motivo, las prácticas de la semana se tuvieron que llevar en condiciones inhabituales ya que no contaron con la luz artificial que tanto le había costado a la dirigencia de la entidad poder instalar. Desde la Comisión aseguraron que "no solo hay que invertir en temas deportivos sino también en seguridad y las jugadoras que practican ese deporte, ahora tienen que hacerlo en una cancha a oscuras a causa de los robos".

El hecho ocurrió a plena luz del día y, según explicaron desde la institución, “nadie vio nada”. Lo ocurrido se suma a otros hechos que padece el club. Algunos de los elementos robados van a parar al mercado negro y ante la sorpresa de muchos, se ofrecen en las redes sociales.

“Lamentablemente vivimos con problemas de seguridad. Ahora nos han robado las luminarias que tanto nos costó conseguir, pero también nos han robados heladeras, caños tubing, indumentaria, material deportivo y lamentablemente es una constante”, sostuvo Susana Pascuarelli, tesorera de la comisión del club, en diálogo con una emisora neuquina.

La cancha funciona dentro de la chacra junto a otras instituciones deportivas. Hace unos años recibió apoyo por el césped sintético por parte del gobierno provincial y también de la Municipalidad. "Pero el resto del mantenimiento es a pulmón, corre por cuenta del club, y nos cuesta mucho" indicó la directiva.

Luego comento que "el problema es que la falta de iluminación artificial, se torna muy difícil llevar adelante los entrenamientos, que comienzan a partir de las 18 y se prolongan hasta casi la medianoche". Y agregó "el tema iluminación era fundamental porque nuestra actividad comienza a las seis de la tarde y en invierno están prácticamente sin luz diurna y para la persona que practica este deporte es fundamental ver la bocha”.

Finalmente, Pascuarelli se planteó un interrogante "¿cómo hicieron para robarse los caños tubing que miden nueve metros? y comentó más adelante "no te los podes llevar a la rastra, si no es con un camión".

Centenario es una de las ciudades más importantes de la provincia, y lidera el triste ranking junto a la ciudad capital de ser una de las más inseguras de Neuquén. Los robos, la violencia, la creciente inseguridad escolar que viven los establecimientos educativos día a día, ahora se le sumó el deporte, en una batalla que hoy parece perdida, por la falta de respuesta del estado.