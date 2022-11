Mundial 2022: ¿cuánto gastamos para verlo desde casa?

Viajar a Qatar para alentar a la albiceleste, será un privilegio para pocos. El resto de los compatriotas se tendrá que conformar con verlo desde su casa, la de algún amigo, en familia. El corazón late y la pasión se siente incluso desde este país tan lejano y fanático de nuestra selección. Por demás interesante, es este relevamiento de precios que realizó la Consultora Focus Market para una tarjeta crediticia.

¿Cuánto cuesta la camiseta de la Selección Argentina?

Superada la polémica sobre el diseño de la suplente, es momento de hablar de la titular. La conseguís desde 16.999 pesos. Esa cifra corresponde a la prenda clásica, pero comprándola desde la página oficial de la marca que sponsorea a la Selección, le podes agregar por 3000 pesos un escudo, y por otros 1000 la estampa del nombre de tu jugador favorito. La Camiseta de la Selección Argentina aumentó un 931% desde el 2018.

El relevamiento de Focus Market además nos muestra cómo aumentó este artículo en los últimos 12 años. En Sudáfrica 2010 costaba 249 pesos, y en Brasil 2014 saltó a 749 pesos, o sea que aumentó un 201% de un Mundial al otro. Si tuviste la suerte de comprarte la camiseta original en 2018, la pagaste alrededor de 1649 pesos, es decir un 120% más cara que la edición anterior. Y así llegamos a la de Qatar 2022, que pegó un salto enorme y se infló un 931%.

Dicho en otras palabras, el aumento acumulado desde 2010 hasta la actualidad, es de un 6727%.

«Si bien la indumentaria en los últimos 4 años ha sido uno de los bienes que más ha aumentado, la camiseta de la Selección Nacional se ha incrementado más que el promedio de ese bien en el período. La indumentaria tuvo un aumento promedio del 780%, mientras que la camiseta se encareció un 931%. Está claro que la falta de acrílico en el sector, el aumento de la logística internacional, el precio del algodón, y la menor oferta en el mercado producto del cierre de Pymes textiles generaron que los precios tengan un fuerte incremento. Sin embargo, la inflación promedio del período no se queda atrás con un acumulado de 674% como resultado del desequilibrio macroeconómico a nivel fiscal y monetario», detalló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Por otro lado, ¿Cuánto cuesta un asado para 4 personas?. Obvio que podes cocinar verduras u otras carnes, pero para el relevamiento de precios incluimos un mix de carnes rojas, pollo y cerdo. Calculamos 500 gramos por persona, por lo que el costo total corresponde a 2 kilos de carne. En la actualidad, este clásico ritual argentino está costando alrededor de 2792,75 pesos en Capital Federal y el conurbano bonaerense. precio que se podría triplicar en el alto valle de Río Negro y Neuquén. No se incluye guarnición, bebidas, postre o pan. Nada. El asado aumentó un 6784% desde el 2010. Si en 2010 preparabas asado para 4 personas, necesitabas 40, 57 pesos. A los cuatro años ese monto se fue a 102, lo que acusa un aumento del 152%. En 2018 llegó a los 258 pesos -es decir que se encareció un 154%- y ahora a 2792,75, o sea un 979% más.

“A diferencia de otros eventos, los mundiales en un país futbolero como el nuestro fijan nominalidades del precio de las compras que quedan retenidos más que en otras oportunidades en la memoria popular, por eso es más fácil recordar cuánto costaba la remera de la Selección en el anterior Mundial, o el precio de la carne”, indicó Di Pace.

La picada. La juega de plato principal, como previa, para acompañar una cervecita en el after office, etc, etc. Es práctica porque se puede comer sin cubiertos, y suele incluir sabores variados para agradar a todos los paladares. Preparar una para 4 personas: alrededor de 3990 pesos. La cosa es que la picada también aumentó bastante durante los últimos 12 años, pero -para tu tranquilidad- menos que el asado y las camisetas. En 2010 costaba unos 147 pesos; hacia 2014 aumentó un 227% y llegó a los 480 pesos. Para 2018 andaba por los 700 pesos, por lo que el incremento fue del 46%. Desde Rusia hasta la actualidad, se encareció un 470%. El acumulado durante los últimos cuatro mundiales es de 2614%. La picada aumentó un 2614% desde el 2010

No hace falta que te contemos la importancia del mate en Argentina. Es compartir, conocerse, celebrar, y alimentarse. Es un verdadero ritual completamente válido para alentar los partidos que caen por la mañana o por la tarde. El mate puede ser amargo o dulce, con yuyitos o cáscara de naranja, de calabaza o plástico, e incluso con café. Lo que no te puede faltar para prepararlo, es justamente la yerba. La yerba aumentó más del 7000% desde el 2010. De hecho, de acuerdo al relevamiento de Focus Market, se encareció un 7032% desde 2010.

Televisores. Para comprar un súper smart nuevo, vas a encontrar opciones de 32 pulgadas desde 39.999 pesps, los de 43” desde 64.999 pesos, y los de 55” desde 99.999 pesos. Los de 98” rondan los 1.499.999 pesos. Cuestan un millón y medio de pesos. Los smart tv cuestan desde 40.000 pesos.