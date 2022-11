Este miércoles Inicia en Bariloche las 1000 Millas Sport

La edición 33 de las 1000 Millas Sport, competencia automovilística de autos clásicos que recorre las rutas cordilleranas que rodean la zona de los lagos en Río Negro y Neuquén, se pondrá en marcha hoy oficialmente desde la rampa de largada simbólica en el Centro Cívico.

La acción en la plaza central de la ciudad comenzará a las 15 horas con verificaciones técnicas y administrativas, para luego desde las 18 poner en marcha los autos para pasar por la rampa e inaugurar oficialmente la carrera “Es un orgullo que semejante evento de nivel mundial siga eligiendo a Bariloche, esta es la edición 33 y si bien no todas se hicieron acá en la ciudad, porque arrancó en la zona de Córdoba, la gran mayoría se siguen haciendo en Bariloche” expresó al respecto Diego Tonon, productor local del evento.

Y agregó “Yo que pertenezco al resto de los rally que hacen en el resto del país, sin dudas, más allá que uno es fanático de la Patagonia, no tenemos rivales. Todos los eventos deportivos que suceden en nuestra ciudad, la naturaleza hace gran parte de lo suyo y esta vez el clima va a acompañar de la mejor manera” completó.

En cuanto a los detalles de la actividad oficial de este miércoles en el Cívico, Tonon explicó que “A las 15 horas van a ingresar todos los autos a la plaza central del Centro Cívico, la gente los va a poder ver, sacarse fotos, charlar con las diferentes tripulaciones y ahí mismo se hace la administrativa en la sala de prensa del municipio. Va a haber una banda local tocando y llegando a las 18 horas la apertura la va a hacer la banda del ejército” resaltó.

“Los autos de menor numeración arrancando del uno son los más antiguos hasta el 105, que pertenecen a una era más moderna. El auto 1 es del año 1924, que realmente es una reliquia, que se trajo de Europa precisamente para esta edición. Son 103 autos, quedaron veinte afuera, fue una selección de los autos más originales” afirmó Tonon, marcando diferencias a la del año pasado en la que solo hubo 80 autos, ya que se transitaba por la parte final de la Pandemia y las fronteras aún no estaban liberadas como ahora.

También se refirió a la posibilidad que existe por parte del gremio de los gastronómicos, de realizar una protesta durante el evento “Estamos siguiendo la negociación, no me gustaría ahondar en que sé y que no, de esta determinación, lo que si digo como barilochense y como productor, sabiendo lo que este evento derrama en Bariloche, económicamente, laboralmente y en repercusión de prensa, realmente me parecería una vergüenza que no haya acuerdo entre privados y un gremio” manifestó.

Y agregó “Que a este evento que ya le sucedió esto, si vuelve a suceder no vuelve más. Tenemos que tener una conciencia muy grande que alrededor de este evento trabajan casi 3 mil quinientas personas, directa o indirectamente, desde mozos, choferes, gente que hace viandas, imprentas y podría estar media hora enumerando rubros, entonces me parece, que de ninguna manera Bariloche se puede dar el lujo de que este evento, como otros que ya hemos perdido, se vayan a otro lugar. Las 1000 Millas se van a seguir haciendo, el problema es que no sea acá en Bariloche, sería muy lamentablemente” concluyó.

La competencia en sí comenzará mañana con la primera etapa que recorrerá Bariloche, Dina Huapi, el Paso Internacional con Chile y Villa la Angostura, mientras que el viernes, la etapa partirá de Bariloche rumbo a Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa la Angostura, retornando a nuestra ciudad, para finalmente el sábado visitar los alrededores de la ciudad y darle un cierre a la 33º edición de las 1000 Millas Sport.