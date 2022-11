Rincón es el primer finalista de la Copa

El primer finalista en el León del norte, en cancha de San Lorenzo, el Deportivo Rincón mostró sus credenciales de candidato y superó al local por 3-0 en la primera semifinal de la Copa Neuquén Richard Dewey. Será la sexta definición que tendrá al equipo del norte buscando la corona.

El clásico abonado de la las finales, nuevamente estará definiendo la corona. El Deportivo Rincón mostró su potencia liguero, y buscará su séptima corona en la competencia.

En un cotejo donde ambos mostraron sus armas, el juego vertical se vio más par parte de Rincón, que tuvo a Páez como la manija de su equipo. El Santo tuvo el primero en los pies de irribarra en un tiro libre que buscó el segundo palo, pero que Braian Stivel resolvió sacando al tiro de esquina.

El trámite fue parejo, hasta que Oscar Páez sacó un zapatazo al ángulo que puso el 1-0 a los 26´de la primera etapa. En el complemento, nuevamente Páez, quien recibió por izquierda y asistió a Oscar Muñoz, para definir y estampar el 2-0. En el final, a los 45´, Fernando Inda recogió un rebote en el área y sentenció el partido 3-0.

Rincón fue práctico, y ejecutó su juego, San Lorenzo con sus armas quiso dar la sorpresa en casa, pero le faltó ser más peligroso en el área contraria.

Será la sexta final de Rincón, todas las que jugó las ganó: 2013 vs Bicicross, 2014 vs Alianza, 2015 vs Los Canales, 2018 vs Petrolero, y 2021 ante Maronese. El rival se conocerá el miércoles entre Alianza vs Patagonia.