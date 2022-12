Messi: "La final es mi último partido en un Mundial"

Como en cada buen libro o película, todo tiene su final. Así lo confirmó Leo Messi en unas declaraciones para Olé, la final del Mundial de Qatar 2022 será ‘el último baile’ del capitán argentino en una Copa del Mundo. Desde que debutara hace más de tres lustros en el Mundial de Alemania 2006, el rosarino logró convertirse en toda una leyenda de la competición, batiendo varios récords en sus cuatro participaciones.

Un Messi con 35 años en sus piernas, aún tiene pólvora en sus piernas, si no que se lo pregunten a Croacia. Sin embargo, el astro del PSG llegaría al Mundial de 2026 con 39 años. “Mucha felicidad, poder conseguir esto. Terminar mi recorrido en los Mundiales jugando mi último partido en una final. Es algo muy emocionante todo lo que viví en este Mundial, lo que vivió la gente, cómo lo está disfrutando la gente en la Argentina”, comenzó diciendo el atacante, dejando caer que el final está cerca.

“Seguramente sí, seguramente el partido de la final sea mi último partido. Son muchos años para el siguiente Mundial y no creo que me dé. Terminar de esta manera, es lo máximo”, aseguró Messi a Olé.

La final del próximo domingo toma un enfoque distinto al que ya tenía. Poder despedir al que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos con una estrella bajo el brazo sería el broche de oro a una carrera llena de éxitos.

El partido de ayer ante Croacia acerca un pasito más al gran objetivo que se propuso el grupo antes de comenzar su viaje al desierto qatarí. “La verdad es que pasan muchas cosas por la cabeza, vamos a jugar el último partido, que es lo que queremos. Hace tiempo que estoy disfrutando muchísimo”, reconoció el 10.

Sobre la hinchada que ha tenido un acompañamiento extraordinario, solo le pide una cosa, confianza. El grupo está preparado para dejarlo todo en el campo. “A la gente le digo que confíe, este grupo es una locura, vamos a jugar una final más del mundo, a disfrutar de todo esto. Me acuerdo de mi familia, como siempre digo, que es lo máximo para mí. Lo mas importante, que me acompañó, siempre. Hemos pasado duras, buenas, y ahora me toca vivir una espectacular, disfrutando con la gente de acá y de Argentina, que debe ser una locura”.

“No sé si es mi mejor Mundial, hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, desde que llegamos. Lo que se vivió desde que nos tocó empezar perdiendo, sabemos lo que somos y lo que este grupo puede dar. Argentina vuelve a estar en una final de Copa del Mundo y hay que disfrutarlo, vamos a dar el máximo en la final, dejar todo para intentar llevárnosla”.