El chileno que se tatuó un travesaño criticó al Dibu

Una semana después de que Argentina se cosagrara campeón del mundo y 5 millones de personas coparan las calles de Buenos Aires, las criticas surgieron del lado chileno. Esta vez, el ex jugador Eduardo Pinilla liquidó al Dibu por la foto con el “bebe Mbappé ”.



El chileno, que ahora se dedica a hablar de fútbol en los paneles deportivos, decidió ir contra Emiliano tras las imágenes que circularon del festejo argentino: “¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales"

Pinilla es un exdelantero, ídolo de la “U” de Chile pero es mayormente recordado por su icónico remate travesaño en el mundial de Brasil 2014, en el duelo por octavos de final contra la selección local. Él mismo decidió tatuarse ese momento que le podría haber dado la clasificación a su equipo a cuartos de final.

Ese icónico tatuaje fue el recordado por los argentinos en las redes sociales que respondieron a sus dichos comparándolo con el nuevo tatoo de Martinez, que se trata de nada más y nada menos, que de la copa del mundo.



Pero Pinilla también recordó las Copas América de Chile frente a Argentina, aludiendo a que ellos fueron respetuosos y nunca se burlaron de Messi y compañía. Agregó a sus dichos que el Dibu no puede burlarse del francés porque le metió cuatro goles en la final:



"Si yo, arquero, voy a andar con un bebé con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. ¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría... Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior"