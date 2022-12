El City viene por otra promesa del fútbol argentino

En los últimos años, el Manchester City puso sus miradas a las joyas del fútbol Argentino, y tras llevarse a Julián Álvarez, ahora estarían interesados en la última joya de Vélez, Maximo Perrone, mediocampista de gran actuación en la última libertadores donde llegó a Semifinales.

Vélez dio la sorpresa el último año metiéndose entre los cuatro mejores de América. En una competencia donde Lucas janson fue el destacado, los nombres de los juveniles como Maximiliano Perrone en el doble cinco, hicieron encender el interés de los equipos del viejo continente.

El jugador de Vélez Sarsfield de 19 años tiene una cláusula de 10 millones de dólares, y desde la liga inglesa lo rotulan como uno de los nuevos talentos en Sudamérica, es por ello que el City se adelantó en las negociaciones, ya que el Benfica lo tenía apuntado como el remplazo de Enzo Fernández.

El City Group tiene en su poder una gran cantidad de clubes, además del Manchester City, están Girona (España), Troyes (Francia), Palermo (Italia), New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Japón), Montevideo City Torque (Uruguay), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (India), Lommel SK (Bélgica) y Bolivar (Bolivia).

El jugador de Vélez está en el Seleccionado Sub 20, que el 19 de enero buscará en Colombia la clasificación al mundial de la categoría. Según trascendió en el entorno del jugador, solo se irá, si es al Manchester City de “Pep”, y no a otro equipo del City Group. En el caso de no emigrar a Europa, el “Cacique” Medina lo tiene muy encuentra para la temporada 2023.