Siguió con los festejos y lo "fletaron" de su casa

Adriano, el internacional jugador brasilero, continúa haciendo de las suyas. Parece ser, que el Mundial de Qatar terminó siendo el motivo desencadenante para que su pareja decidiera poner punto final a su matrimonio de tan solo 24 días. Es que el exfutbolista se fue a ver el partido entre Brasil y Suiza, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G y volvió dos días más tarde, sin dar explicaciones.

Según el diario brasileño Extra Globo, el Emperador se juntó con sus amigos en una casa de la Vila Cruzeiro, la favela en la que se crió, y no se supo más nada de él.

Fue por eso que Micaela Mesquita, su pareja con la que tuvo varias idas y vueltas desde 2015, no aceptó sus disculpas, borró todas las fotos juntos de su perfil de Instagram y escribió: "Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos".

Adriano, de 40 años y con una vida llena de excesos, se retiró del fútbol profesional en 2016 tras vestir las camisetas de Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, San Pablo, Roma, Corinthians, Athletico Paranaense y Miami United. Además, sumó 48 partidos y 27 goles con la Selección de Brasil.

Con Flamengo, Adriano anotó 46 goles, 27 de ellos en el estadio. En Maracaná, el delantero celebró tres títulos con el equipo: los Cariocas 2000, 2001 y Brasileirao 2009. Fue el deportista número 123 en ingresar a la lista privilegiada.