Ya se venden las entradas para el MXGP de La Angostura

Este martes, desde las 11 de la mañana, comenzó la venta de entradas para la próxima edición del MXGP Patagonia Argentina que se disputará el 19 y 20 de marzo en la ciudad de Villa La Angostura. Las entradas están disponibles online a través del sistema Ticketek.

El Patagonia Race Track es un circuito extraordinario que ofrece a los amantes del motocross un gran número de alternativas para vivir un fin de semana espectacular junto a los mejores equipos y pilotos del planeta.

¿Entradas Generales, Torre Pit Lane, Balcón 280° o VIP? ¡Todas las entradas son válidas para los dos días!

Las entradas Generales ($5.000 pesos argentinos. Niños menores de 10 años no abonan entrada) permiten al público disfrutar algunas de las mejores vistas del trazado en un marco natura increíble y deleitarse con los mejores servicios de comida en el Village. Pero esto no es todo, a los tickets generales, se les puede agregar un plus: el Balcón 280° o la Torre Pit Lane.

El Balcón 280° ($5.800) brinda una vista panorámica de la pista y una ubicación a metros del mejor salto del circuito. En tanto que la Torre Pit Lane ($7500) proporciona una locación preferencial en altura y una vista exclusiva a la largada. Asimismo, esta última permite el ingreso al Paddock donde se puede apreciar más de cerca a los equipos.



Además de comodidades y servicios exclusivos, quienes adquieran las entradas Balcón 280° o Torre Pit Lane recibirán una gorra oficial del MXGP Patagonia Argentina.

La otra forma de disfrutar de esta competencia internacional es a través del VIP ($35.000. Niños de 4 a 11 años: $15.000. Menores de 3 años no abonan entrada). Un espacio único con el mejor lugar del circuito para los espectadores, gastronomía y bebidas en régimen all inclusive, estacionamiento exclusivo y acceso al Paddock. Sin dudas, una propuesta espectacular, para un evento magnífico.

Múltiples opciones para que todos los fanáticos de la región puedan disfrutar en familia y amigos de dos días a pura acción en el MXGP Patagonia Argentina.