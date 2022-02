River quiere arrancar la Copa de la Liga con un triunfo

River Plate, tras romper el mercado de pases, visitará hoy a Unión de Santa Fe, en el debut de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en la zona 1.

El partido comenzará a las 19.15 en la capital santafesina, con transmisión de AM 550 y arbitraje del internacional Néstor Pitana.

El conjunto de Marcelo Gallardo se movió y jugó fuerte en el mercado de pases, que cerró en la noche del jueves, y contrató a los defensores Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Elías Gómez y Marcelo Andrés Herrera, a los mediocampistas Juan Fernando Quintero, Tomás Pochettino y Esequiel Barco.

La vuelta del colombiano Quintero -de último paso por el fútbol de China- fue la contratación más destacada, sobre todo por la apelación emotiva a su gol en Madrid contra Boca en la final de la Copa Libertadores del 2018.

A su vez, en términos futbolísticos, la apuesta por Esequiel Barco, que hace años destelló en Independiente y llegó a préstamo desde Atlanta United de Estados Unidos, para reforzar la faz ofensiva ante a la inminente salida de Julián Álvarez a Manchester City de Inglaterra en el segundo semestre.

"No siento una presión. No cambia lo que veníamos haciendo y cómo nos comportamos en estos años. Con mayor o menor jerarquía, nuestra dinámica de trabajo y mentalidad es seguir sosteniendo una estructura de trabajo. Creo que viene más de afuera que de adentro. No nos cambia nada", avisó el DT en la conferencia previa al partido.

"Siempre tuvimos buenos planteles y trabajamos según lo que exige la institución. Jugar de la mejor manera posible, con el mejor plantel posible. Estamos entusiasmados por el año nuevo, se renuevan las expectativas", destacó Gallardo.

A su vez, River no se bajó del mercado de pases porque la salida en cesión del colombiano Jorge Carrascal al CSKA de Moscú (Rusia) le abrió la posibilidad de traer a otro futbolista y el apuntado es Valentín Castellanos (New York City).

De cara al partido, Gallardo opinó: "Unión terminó bien la temporada pasada y se hizo fuerte en el tramo final. Es un equipo duro que nos dará pelea".

Por su parte, Unión de Santa Fe, que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana en el cierre del año pasado, mantuvo a la gran mayoría de sus futbolistas.

Uno de los debutantes será Jonathan Álvez, que llegó para reemplazar a Juan Manuel García -pasó a Newell's Old Boys de Rosario-, con una gran trayectoria por Inter de Brasil, Barcelona de Ecuador, Liga de Quito y Atlético Nacional de Medellín. Además convirtió 136 goles en 309 partidos con un promedio de 0,43 por partido.

El objetivo del entrenador a lo largo del mercado pasó por quedarse con la mayoría de los titulares y lo logró, con la salvedad del atacante que emigró a la cercana ciudad santafesina. El resto de las bajas eran suplentes.

A su vez, el nombre más rutilante que llegó es el del uruguayo Diego Polenta, pretendido en otros momentos por River y por Boca, aunque se desgarró en la semana y se perderá el debut.

"Tenemos que hacer un partido muy fino, siendo muy tácticos y tener cuidado con cada detalle porque ellos tienen un plantel de enorme calidad y encima sumaron muchos futbolistas", analizó el DT Gustavo Munúa en la previa.

"Nosotros ya tenemos una identidad de equipo. Sabemos que vamos a tener triple competencia y eso nos exigirá mucho. Estamos con muchas ganas porque además en el cierre del año pasado cumplimos un objetivo muy buscado", continuó el entrenador uruguayo.

En el historial, River se impone con 29 victorias, 24 empates y 15 derrotas.

Posibles formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Juan Nardoni, Juan Portillo, Gastón González; Mauro Luna Diale y Jonathan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Tomás Pochettino, José Paradela o Esequiel Barco; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Unión de Santa Fe.