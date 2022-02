Benzema: “Messi es extraordinario, es hablar de fútbol”

La presencia de Karim Benzema en el duelo del Real Madrid ante el Paris Saint Germain por la Champions League aún es una incógnita. El francés, que sufre una molestia muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, llega con lo justo al duelo ante el conjunto parisino, aunque aún no está descartado. En conferencia de prensa habló sobre la posibilidad de volver a jugar (no lo hace desde el 23 de enero) y se animó a analizar al rival.

"Lo más importante es estar al cien por cien en la cabeza. Hay que ver las sensaciones en el campo y luego decidiremos", aseguró sobre la posibilidad de estar frente al PSG. Y explicó: "Estas semanas han sido difíciles. Me ponía por la mañana, la tarde y la noche para llegar. En mi cabeza estoy preparado, pero hay que ver en el campo. Si tengo que jugar mañana lo voy a dar todo". Y agregó: "Siempre voy a forzar por mi equipo. Si tengo que forzar lo voy a hacer, pero tampoco forzar para lesionarme más, porque eso no es bueno para el equipo".

El delantero de 34 años también se refirió al hecho de jugar contra el PSG de Lionel Messi -a quien ha enfrentado en múltiples ocasiones cuando el argentino jugaba para el Barcelona- y de Kylian Mbappé -quien aún suena fuerte en el merengue-.

"Es un partido muy grande... y jugar contra Kylian es especial. Todos saben que un día puede llegar al Madrid", aseguró. Y contó que, antes del encuentro, le diría "que juegue un gran partido y que juegue como sabe jugar"

En cuanto al astro argentino, sentenció: "No voy a hablar de Messi porque es un jugador extraordinario. He jugado muchos partidos contra el Barcelona con él. Si hablamos de Messi hay que hablar de fútbol, porque las dos cosas van de la mano", disparó.

"Es complicado para el PSG jugar contra equipos que se encierran atrás. A veces no es bonito de mirar, porque contra un equipo encerrado...", analizó Benzema. "Para mí es un equipazo, porque tienen buenos jugadores en todas sus líneas. Y en Champions para mí mejora su nivel y juega muy bien. No se puede decir que es un equipo que no juega bien al fútbol", aseguró.

"En el fútbol de hoy no hay favoritos. Cualquiera puede jugar y ganar. El que tenga más ganas puede ganar. Si miramos jugador a jugador todo está igual. En el fútbol ya no hay favoritos", remarcó.

Por último, el nacido en Lyon fue contundente sobre su futuro: "Estoy centrado en el Madrid. Cada año voy a trabajar mucho y es muy pronto para hablar de acabar en Francia. Para mí, el Madrid es el mejor del mundo", concluyó.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti visitarán al Paris Saint Germain este martes a partir de las 17 en el Parque de los Príncipes, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. El partido de vuelta será el próximo 9 de marzo.