Lewandowski, otra vez contra Messi y el Balón de Oro

Robert Lewandowski arrancó el 2022 con una sonrisa. El delantero polaco sumó a su vitrina personal un nuevo premio The Best al mejor futbolista del año pasado, galardón otorgado por la FIFA. El goleador del Bayern Munich se había quedado con las ganas de levantar el Balón de Oro del 2021, concedido por la revista France Football, que fue a parar a las manos, por séptima vez, de Lionel Messi.

En una entrevista que le dio a la revista polaca Pilka Nozna, el delantero de 33 años comparó ambos premios. "He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA (The Best) sí es más importante”.

El goleador justificó su decisión: “En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión...”.

Además de darle mayor valor a su distinción, Lewandowski volvió a disparar contra Lionel Messi. Durante la entrevista le recordaron que el argentino no lo votó para el premio The Best a lo que el delantero contestó: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí".

Además, el centrodelantero del equipo teutón trazó un paralelismo entre el cambio de Messi al París Saint-Germain con la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United: “Para Messi, cambiar de club fue sin duda una experiencia mucho más abrumadora. Nunca ha jugado en un país que no sea España, nunca ha hablado otro idioma. Se encontró con una barrera de comunicación. Cristiano ha cambiado de club y de liga varias veces antes. La edad a la que cambias de equipo no es importante, las diferentes circunstancias son decisivas”.

Cabe destacar que Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, votó en primer lugar a Neymar, amigo suyo y compañero en el PSG. En el segundo escalón, eligió a Kylian Mbappé, la joven estrella del conjunto parisino. ¿Y el tercero? Karim Benzema, la figura del Real Madrid.