Agüero, furioso con la vacuna: "No sirve para un carajo"

Sergio “Kun” Agüero volvió a dar que hablar en las últimas horas por otra declaración polémica. Desde su abrupto retiro profesional producto de un problema cardíaco, el ex futbolista argentino comenzó a volcarse con todo en el mundo del streaming, donde se muestra muy cercano a sus seguidores y debate sobre todo tipo de tópicos.

En la última charla en Twitch del Kun Agüero y el español Ibai Llanos hubo un momento de tensión cuando se trató el tema del coronavirus. Ambos estaban hablando sobre la cantidad de veces que se habían contagiado, cuando el exfutbolista tuvo un exabrupto contra la vacuna: “No sirve para un carajo”, señaló.

En ese momento el streamer, entre risas, lo interrumpió para bajar los decibeles: "No digas eso tío, sí que sirve". Pero el surgido en Independiente retrucó y extendió su descargo: "Me agarró covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió".

Pese a que no se considera un antivacunas, Agüero manifestó en varias oportunidades que aún no sabe si su retiro del futbol, por una cuestión coronaria, tuvo que ver con algo congénito o bien por los efectos de la vacuna contra el coronavirus, algo que hasta el día de hoy no puede averiguar.

“Lo que me pasó en el corazón fue muy raro y de golpe. No saben realmente por qué vino, yo voy a seguir investigando solo para saber la verdad. Siempre está la incógnita de si fue por el Covid-19 o por la vacuna. No sabe nadie, pero algo seguro que fue porque estaba muy bien y de repente, de un mes para otro, empecé a sentir síntomas raros que no tuve nunca. Estaba bien físicamente, me estaba preparando bien. Algo raro pasó”, sentenció en una entrevista hace unos días.

El origen de los problemas, una incógnita

En un encuentro con fans a través de Twitter, Agüero fue cuestionado por un aficionado sobre si el covid o la vacuna tuvieron algo que ver con su afección. El doctor que trató al argentino descartó esta posibilidad, pero ahora el futbolista siembra la duda: “No sé cuál fue mi causa por la que dejé el futbol. Todavía nadie supo que pasó. Pudo haber sido el covid o la dosis. La realidad es que no lo sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar, pero ya tenía algo antes y quizás se haya activado, no lo sé”, escribió.